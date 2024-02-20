金管局發佈代幣化產品銷售及虛擬資產託管指引　即時生效

因應越來越多銀行有興趣銷售代幣化資產，及為客戶提供數碼資產託管服務，金管局認為，目前為適當時候向市場提供清晰的監管要求，以支持持續創新、實現新科技好處，同時也確保消費者及投資者得到適當的保障。經諮詢業界後，金管局今日向銀行分別發出就銷售代幣化產品，及虛擬資產託管兩份指引（下稱《指引》）。



銀行能銷售代幣化存款貴金屬產品

有關銷售代幣化產品的指引，適用於真實資產在分類賬上的數位化表示，例如不受《證券及期貨條例》規管的結構性投資產品、現貨貴金屬等等。

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，目前已有銀行向機構投資者銷售代幣化綠債，上述兩項《指引》均將於今日生效，意味銀行將能夠在新指引下，銷售代幣化產品例如存款、結構性投資產品及貴金屬等，日後或能推至零售散戶。

他表示，採用分布式分類賬技術（DLT）代幣化傳統資產，可為金融市場帶來不少好處，同時為投資者帶來更多元化選擇。例如代幣化可透過使用智慧合約自動化發行產品、支付利息及償還本金的多步驟流程來提高發行效率，更快結算周期、無中介機構的全天候交易以及分散擁有權可以降低交易成本、擴大投資者基礎，從而提高市場流動性。

代幣化產品日後或能推至零售散戶

有關虛擬資產託管的指引，當中闡明的監管預期是參考國際標準及慣例而定的。指引適用於採用分布式分類帳或類似技術的數碼資產，包括虛擬資產、代幣化證券如虛擬資產現貨交易所買賣基金，以及其他代幣化資產。銀行為客戶託管這類資產時，必需遵從風險管理、分隔客戶數碼資產、保障客戶資產、對服務提供者作盡職審查，及提供披露等方面的標準，以確保客戶資產得到充分保障，及確保涉及的風險得以妥善管理。

金管局表示，虛擬資產越來越普及，虛擬資產託管也是虛擬資產行業中不可忽視的重要業務，而且市場對虛擬資產託管服務需求也日漸增多。近年多宗海外虛擬資產交易所倒閉事件，都突出對虛擬資產託管人監管的重要性。而作為公眾信任的金融機構，銀行在虛擬資產託管中扮演角色尤其重要，必須保障客戶的資產安全。

金管局並表示，將繼續與政府及其他持份者合作，完善虛擬資產市場生態系統，確保相關的虛擬資產監管制度，隨著市場發展及與國際標準接軌。