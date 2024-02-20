陳茂波︰有基金經理擬再部署本港　互聯互通助引資回流

港交所今日（20日）舉辦金融服務界2024年龍年新春圍拜，財政司司長陳茂波致辭時表示，參考1988年龍年，當年恒指升幅超過33%，因此對今年港股表現極具期待，並指減息大方向已清晰明朗，香港與海內外加強互聯互通，並透露已有基金經理表示將再部署香港市場，籲在變化中洞悉新機遇、新市場、新資金。

立法會議員李惟宏則指，香港的區域經濟規模總量接近全球第十大經濟體，且肩負國家連通世界的「超級增值人」，需從開拓新市場、持續改革、促進多元發展三方面著手改進，並再籲將印花稅下調至雙邊0.1%。

陳茂波表示，參考1988年龍年表現，對今年港股表現極具期待。﹙廖雁雄攝﹚

陳茂波強調與中東等地合作 將資金引回香港

陳茂波發言時指，歷來龍年的恒指表現佳，累計升幅約有15%，而溯及1988年，更錄得33%的升幅，因此對今年股市表現極具期待。對於外部環境，他提及當下息口見頂，儘管具體時間暫無定論，但減息的大方向是比較清晰明朗的。

他表示，港交所去年將印尼與沙特證券交易所納入認可的交易所，便於來港二次上市。此外，香港也在中東市場進行部署，推動掛牌ETF，「是將資金引回香港市場」，並稱已有基金經理表示，在對香港市場進行再次部署。

港交所主席史美倫致辭亦呼應，她指出儘管外圍環境存挑戰，但相信香港今年將有更好的發展機會，吸引中東、東南亞等海外市場投資者，「讓香港這個品牌，在海外發揚光大」。

史美倫指，港今年將有更好的發展機會，吸引中東、東南亞等海外市場投資者。﹙廖雁雄攝﹚

滬港通十週年 與內地互聯互通迎新機遇

陳茂波發言指，內地經濟穩中向好亦是利好因素，中港互聯互通來往密切，推出了國債期貨、跨境理財通、在南向通加入人民幣櫃檯等措施。他表示，今年恰是滬港通實施十週年，互聯互通帶來了更多的資金和機遇，香港需始終發揮「背靠祖國，連接世界」的功能。

議員提三招 再籲降印花稅

金融服務界李惟宏議員提出，需從開拓新市場，持續改革，以及促進多元發展三方面著手，克服困難。他指出，香港的區域的經濟規模總量接近全球第十大經濟體，潛力巨大。此前發行的綠債、三跑債等亦為業界增色，籲再降低交易成本，將印花稅下調至雙邊0.1%，推出除傳統證券外的新興投資產品。