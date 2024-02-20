住建部︰57個城市162項目　獲銀行融資共294億人幣

中國住房城鄉建設部表示，自1月城市房地產融資協調機制工作部署以來，截至今日﹙20日﹚，已有57個城市162個項目獲得銀行融資共294.3億元(人民幣‧下同)，較春節假期前增加113億元。

據央視新聞引述住建部報道指，全國29個省份214個城市已建立房地產融資協調機制，分批提出可以給予融資支持的房地產項目「白名單」並推送給商業銀行，共涉及5,349個項目。

住建部透露，據中國銀行、建設銀行、農業銀行和郵儲銀行部分股份制銀行有關數據，已對「白名單」項目審批貸款1,236億元，正在根據項目建設進度需要陸續發放貸款。

住建部要求，各地在開展工作時要形成「兩個閉環」。一是要形成「推送—反饋」的工作閉環。城市房地產融資協調機制根據條件篩選項目並推送給商業銀行，各商業銀行按照規程審查後放貸，對不予放貸的項目向金融監管部門報送「無法貸款的原因」，由城市政府及時協調解決，形成「白名單」項目從推送到反饋的工作閉環。

二是要形成「發放—使用—償還」的管理閉環，確保資金全部用於項目開發建設，嚴防資金被挪用於購地、償還債務或其他投資。