基金1分鐘狂沽25億股票　遭滬深所譴責　致歉稱長期看好中國股市

內地量化私募基金「寧波靈均」，日前遭上海及深圳交易所限制交易，公開譴責。譴責內容指，上述基金利用計算機程序，自動生成交易指令、1分鐘內拋售價值25.67億元人幣（下同）的股票，影響交易秩序。基金今日（21日）發表致歉公告，稱堅決服從交易所決定，作為專業量化投資機構，「長期看好並堅持做多中國股市，股票倉位始終堅持接近滿倉」。



深交所表態：重拳出擊零容忍

滬深交易所周一（19日）透過交易監控發現，寧波靈均名下多個證券賬戶集中大量操作，賣出深交所股票13.72億元、上交所股票11.95億元。深交所表示，對影響市場交易秩序、損害投資者合法權益的違法違規行為，始終保持零容忍高壓態勢，快速反應、重拳出擊。該基金名下賬戶，年內已多次因異常交易被採取書面警示等措施，但未有整改。

深交所表示，對影響市場交易秩序、損害投資者合法權益的違法違規行為，始終保持零容忍高壓態勢。（資料圖片）

致歉稱堅決服從交易所決定

靈均投資今日致歉稱，將堅決服從決定，公司高度重視並進行了檢討，將改進交易模型。其表示，公司18日當日，旗下管理產品全天整體淨買入1.87億元，惟開盤後一分鐘內交易量較大，因此產生負面影響。其表示，作為專業機構，長期看好並堅持做多中國股市，股票倉位始終堅持接近滿倉狀態。