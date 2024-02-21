馬雲妻子傳擲近3億港元　購新加坡核心區三棟店屋　或作私人會所

阿里巴巴（9988）聯合創辦人馬雲的妻子張瑛，疑似在4500萬元至5000萬新加坡幣（折合約港幣2.6億至2.9億元）的價格，在新加購入了位於達士敦路的三棟相鄰店屋（意即下舖上居）。據新加坡《商業時報》消息，現已入籍的張瑛，此次購買的店屋位於繁華的達士敦路70號至72號，處中央商業區的核心地帶，且屬於珍貴的99年地契專案，目前剩餘的租期還長達約63.5年，極具投資價值。



消息指，這三棟店屋佔地總面積達到3239平方呎，總樓面面積更高達1.07萬平方呎。每棟店屋都設計為三層樓高，並額外配有寬敞的閣樓空間，正由知名的Kerry Hill Architects事務所進行大規模的翻新工程。據悉，翻新計畫中將一樓店面改造為高檔餐廳，而較高樓層則將被打造成現代化的辦公空間。

三棟店屋傳佔地總面積達到3239平方呎，總樓面面積高達10700平方尺。（網上圖片）

傳用作私人會所 具投資價值

有市場觀察人士回應外媒，馬雲家族此次購入這三棟店屋，很可能是打算將其用作私人會所，用於招待親朋好友和商業夥伴。他們認為，考慮到馬雲家族在國際商界的影響力和人脈資源，打造為高端的社交場所無疑是明智選擇。同時，該觀察人士也指出，馬雲家族未來也有可能將這些店屋出租給合適的租戶，從而實現資產的多元化收益。