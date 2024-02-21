交行持股減值234億　滙豐祈耀年︰仍看好中國機遇　維持投資策略

滙豐 （0005）去年稅前多賺78%至303.48億美元，差於預期，當中第四季除稅前利潤9.77億美元，按年少賺81%，遠遜預期，主要由於對交通銀行投資確認減值30億美元﹙約234億港元﹚。



滙豐行政總裁祈耀年明言，交行持股減值，對集團無重大影響。（資料圖片）

交行持股減值 無重大影響

滙豐⾏政總裁祈耀年表示，內地經濟去年增長5.2%，滙豐經濟師預計今年增幅將為4.9%。仍看好中國市場前景，當地正在推動經濟轉型，更多去由消費市場帶動增長，而城市化步伐持續，仍然看到很多的機遇。

中國去年外商直接投資（FDI）增速跌82%，創30年新低。他表示，集團仍然是中國的投資者，當中國經濟轉型成功，相信能夠看到FDI重新回流。

祈耀年又指，滙豐的交通銀行投資涉及30億美元估值調整，為因應中國內地近期市場發展而重新評估會計使用價值後作出的調整，對於集團資本、資本比率及分派能力並無重大影響，強調也不會影響股份回購及派息。相關投資令滙豐能夠在過去20年捕抓到中國市場增長機遇，也是屬於戰略性合作關係，而這種重要關係仍持續。集團對於中國經濟的復原力及中長期增長機遇仍具備信心。

祈耀年料，內房仍需數年時間去調整。﹙資料圖片﹚

料內房仍需數年時間調整

內房市場方面，他表示，上一季已提及認為市場已見底，但仍需數年時間去調整，意味挑戰仍未完結，預計相關復甦過程將為漸進式。政府目前主力刺激需求端，而非調整供應端，認為這樣有助市場復甦的可持續性。

滙豐去年列賬基準預期信貸損失提撥為34億美元，較2022年低1億美元，主要包括第三級提撥淨額，大部分關乎中國內地商用物業行業風險承擔，同時反映全球經濟持續不明朗。