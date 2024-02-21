滙豐去年花紅池總額增12%　祈耀年薪酬大增九成至逾億港元

滙豐控股（0005）公布，截至去年12月底止全年業績，同時發布2023年可變動收入資金池金額，亦指今年花紅池總額按年多12%至37.74億美元，但每名滙豐員工的花紅將會視乎其角色、業務範疇和整體績效而有明顯差異。



祈耀年的花紅評分下跌至約70%

滙控表示，從2024年起，推出全新的變動收入架構，適用於集團內逾15萬名初級至中級管理層，提供按業務達標水平計算的預測花紅金額，提高透明度。於去年底，滙豐集團內被視為全職員工的僱員逾22萬人，較2022年底多1662名，外判員工就少1371人至4676名。

滙控兩大執行董事方面，董事會對行政總裁祈耀年的花紅評分由75.35%降至70.24%，但其全年固定和浮動薪酬總額，仍按年大增九成至1064.1萬英鎊（約1.05億港元），其去年總薪酬約相當於集團英國員工薪酬中位數的169倍。

滙豐解釋，祈耀年的花紅評分下跌，主要由於董事會考慮到英國央行下審慎管理局對英國金融服務界報酬、存款者保障的要求，拖低祈耀年去年評分約7.5百分點。而財務總監艾橋智今年升職後，全年總酬金共329萬英鎊，當中固定薪酬部分佔199.9萬英鎊，浮薪部分佔129.3萬英鎊。