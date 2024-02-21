小巴車主被Call Loan拖車　金管局：部分小巴經營者有意結束業務

有本地銀行自今年初起，向小巴車主採取俗稱「Call Loan」的提早收回按揭貸款行動，主要針對結欠400萬至500萬車會貸款的小巴車主，並向車主發信通知扣押有關小巴。金管局從活躍於小巴貸款的銀行了解，相關銀行一直支持小巴業界，即使近期業界面對客量下跌及經營成本上升， 銀行在客戶繼續還款的情況下，不會要求他們提早還款。



反之，銀行向局方表示，面對不明朗的業務前景，部分小巴經營者有意縮減或結束業務。儘管銀行按「預先批核還息不還本」原則向合資格小巴客戶提供還息不還本或部分還本安排，少數小巴經營者仍然選擇不再供款（或業界稱為「斷供」），因此銀行在保障自身權益的情況下，按貸款合約收回作爲抵押品的小巴。

仍有向150名小巴經營者提供信貸援助

而值得一提的是，雖然隨著疫情過去，「預先批核還息不還本」計劃在2023年7月底展開有序退出程序，銀行一直有繼續向面對經營困難的客戶提供信貸援助。針對小巴行業，銀行目前仍向150名小巴經營者提供信貸援助，當中140名選擇部分還本安排，其餘10名則選擇還息不還本安排。

金管局呼籲銀行繼續以包容的態度，在風險得到妥善管理的原則下，盡力向有財務困難的客戶提供適切信貸援助。