美股｜道指收市升48點　納指挫0.32%　Nvidia績前跌2.85%

聯儲局公布1月議息紀錄顯示，官員憂慮過早減息風險。另投資者仍觀望人工智能（AI）晶片巨頭Nvidia 收盤發布季績。美股周三（2月21日）在早段低開後，道指跌幅曾擴大至225點，但至收市反升48點；納指則連續第3個交易日下跌。至於Nvidia 繼前一交易日跌逾4%後，至收市再跌2.85%。



道指收市報38,612.24點，升48.44點或0.13%；納指報15,580.87點，跌49.91點或0.32%；標普500指數報4,981.80點，升6.29點或0.13%。

其中，將納入道指成份股的Amazon股價升0.9%，將被取代的連鎖藥房Walgreens挫2.51%，為表現最差道指成份股。網路安全公司Palo Alto Networks下調全年營收指引後，股價下跌 28.44% 。

主導人工智能（AI）市場的晶片需求強勁，Nvidia去年第四季營收預計將比上一季成長兩倍以上。該公司股價繼2023年飆升近240%後，今年已累計飆升近40%。分析師警告，如果該公司業績沒有出色表現，股票可能回調。