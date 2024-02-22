HKTVmall遭洗版追數　發言人澄清純屬謠言　集團財務穩健

香港科技探索 （1137） 旗下香港網購平台HKTVmall社交平台專頁，突然出現大量疑似追數留言，矛頭直指HKTVmall未有依期結付2024年1月貨款予商戶，但卻強迫商家要出貨，揚言要「王維基找貨數」。《HK01》就相關事件向集團查詢，發言人回覆指，集團財務狀況穩健，並根據合約發出貨款。



HKTVmall 近日出現洗版式留言，大多數自稱商戶，表示截至2月20日後，HKTVmall仍然未結付2024年1月貨款。留言又指，HKTVmall搶錢，稱不但不停地修改合約條款，用灰色又合法的方式去令到商戶被自行續約。不過，有網民揭相關帳號頭像大多是從Twitter及微博等平台偷相，且留言又一模一樣，被質疑是假帳號。

HKTVmall發言人澄清財務穩健。（「HKTVmall」fb專頁圖片）

發言人：結算發放貨款並不是新增安排

惟HKTVmall發言人回應指消息純屬謠言，並不是事實。本集團財務狀況穩健，並根據合約發出貨款。由於每間商戶收取貨款的次數不同，因此合約列明於發放週期報表後會發出貨款。每月的最後一天為截數日，財務部一般於截數日後的10至15個工作天內，經電郵發放週期報表及貨款予商戶。翻查紀錄，以上結算和發放貨款，以及續約安排已實行一段時間，並不是新增的安排。

另就續約方面，合約列明商戶如果終止合約，須於合約終止期前三個月提出申請。商戶加入HKTVmall的第一年，我們會於合約終止期三個月之前發送通知，提醒商戶有關續約的安排；而第二年合約則會自動續約。

香港科技探索去年全年訂單總商品交易額GMV（包括即日餸及HKTVmall）約為83.9億元，略差於經修訂全年GMV目標下限的84億元。