香港航空︰合資格員工獲加薪平均3.8%　機師飛行時薪加幅最多5%

香港航空今日﹙22日﹚公佈2024年合資格員工獲加薪平均3.8%，於2024年2月1日起生效。該公司指出，在2023年的營運復甦進度甚為理想，包括恢復了25個目的地，以及達成了平均85%的載客率。

今年所有合資格員工，包括機組人員和後勤員工將獲加薪平均3.8%；而主要從事維修和工程相關工作的技術人員，將獲加薪平均5%。此次調整中，個人加幅之百分比乃基於2023年進行的員工績效評估結果而決定。

此外，港航指，機師的飛行時薪將增加多達5%，而員工亦將如去年一樣繼續有機會獲得酌情花紅，派發情況要視乎公司業績和個人表現是否達到規定的評估標準而定。

香港航空總裁孫劍鋒指，將進一步擴大航線網絡覆蓋。（林靄怡攝）

孫劍鋒︰將進一步擴大航線網絡覆蓋

港航主席孫劍鋒表示，香港航空在面對眾多挑戰的情況下能快速恢復業務，可算是一個不小的成就。「過去一年，我們不僅復飛了大部分熱門目的地，還為旅客推出了更多新航點。在去年重整過渡期間，員工繼續展現了令人自豪的應變能力和適應能力，不但確保旅客行程安全，更保持了公司的收益水平及出色的航班準點率。」

他又指，展望未來將繼續致力於實現可持續及策略性業務發展。隨著今年更多飛機加入機隊以及引進新機型，「將顯著提高我們的營運效率，進一步擴大航線網絡覆蓋。在市場投入方面，我們會繼續加強投放資源在中國大陸和日本地區，同時也希望推出更多休閒旅遊目的地，帶給旅客更多選擇。」