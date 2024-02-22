福布斯50大香港富豪榜出爐　整體身家縮水9%　李嘉誠蟬聯首富

《福布斯》（Forbes）公布2024年度香港50大富豪榜。長和系創辦人李嘉誠以身家362億美元（約2823.6億港元），蟬聯本港首富寶座。



人稱「四叔」的恒地創辦人李兆基，以身家270億美元（折合約2106億港元），續排第2位；新世界發展（0017）主席鄭家純家族，則以221億美元（折合約1723.8億港元）身家位列第3位。

而李錦記集團家族則以177億美元（折合約1380.6億港元），排名第4；另外，九倉（0004）前主席吳光正，則以137億美元（折合約1068.6億港元）排名第5。

整體身家縮水9%

至於第6至第10位，則依次為華人置業（0127）創辦人劉鑾雄，身家131億美元（折合約1021.8億港元）；銀河娛樂（0027）主席呂志和，身家121億美元（折合約943.8億港元）；新地（0016）主席郭老太郭鄺肖卿，身家114億美元（折合約889.2億港元）；阿里巴巴（9988）主席蔡崇信，身家85億美元（折合約663億港元）；旭日國際集團主席蔡志明，身家82億美元（折合約639.6億港元）。

福布斯表示，受房地產和貿易低迷影響，恒指在過去12個月下跌29%，令香港最富有的50大富豪的總資產淨值大縮水，從去年的3240億美元（折合約2.52萬億港元）大跌9%，至2960億美元（折合約2.3萬億元）。