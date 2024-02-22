財政預算案｜稅務學會倡擴闊稅基　建議豁免首次置業印花稅

新一份《財政預算案》將會在本月28日出爐，香港稅務學會認為，政府應着重於研究擴闊稅基及對香港現行稅制進行全面檢討。

學會表示，隨着全球及本地最低稅將於2025年起在香港實行，香港的稅收制度將會變得比以前複雜。對於大型跨國企業以言，香港目前的稅務競爭優勢亦可能會被削弱。因此制定一系列措施尤為重要，當中包括為企業提供稅務簡化和提高稅務確定性的措施，以及促進重要戰略行業發展的措施。

該學會名譽秘書曾詠雅指出，擴寬稅基並非僅僅為了增加政府稅收，而是令到稅收更穩定及平衡。在經濟下行的時候，確實不宜推出新稅種，但政府應該未雨綢繆，早日檢視稅制。

稅務學會建議豁免首次置業印花稅。﹙資料圖片﹚

建議豁免首次置業印花稅

針對新一份《財政預算案》，該學會所提出的建議，涵蓋六大範疇，包括改善民生；在不斷變化的國際稅務環境中保持香港的競爭力；通過更緊密的經濟合作把握新興市場的機遇；促進重要戰略行業的發展；加強稅制的公平性及明確性，以提升稅務競爭力；擴闊稅基及全面檢討香港稅制。

改善民生方面，學會建議，降低薪俸稅最高邊際稅率至15%；豁免首次置業印花稅；私營醫院住院費用的薪俸稅扣減；醫療保險保費的薪俸稅扣減；提高各項免稅額及允許分攤供養父母、祖父母、外祖父母免稅額，和長者住宿照顧開支扣稅額；取消有關供養父母、祖父母、外祖父母免稅額「通常居住於香港」的要求；延長額外子女免稅額適用年份，並為撫養子女開支提供薪俸稅稅務扣減。