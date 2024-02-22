國泰1月載客量171萬人次　按年增66%

國泰航空(0293)公布1月營運數據，集團包括國泰航空及香港快運於月內載客量突破200萬，平均單日接載逾7萬名乘客。

國泰1月份載客171.72萬人次，按年增加66.4%。月內收入乘客千米數按年上升56.7%。乘客運載率下跌4個百分點至82.8%，而可用座位千米數則按年增加64.2%。

國泰於1月份運載11.48萬公噸貨物，按年增加20.7%。月內貨物收入噸千米數按年增加11.4%，運載率下跌3.6個百分點至58.6%，而可用貨物噸千米數則按年增加18.3%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，聖誕出遊高峰後，1月份的休閒旅遊需求一如預期輕微回落。然而，商務出行需求在聖誕假期後恢復，而中國內地航線表現尤為出眾，前艙載客率表現理想。此外，往返菲律賓的客運需求強勁，特別是聖誕過後旅客陸續經香港前往杜拜、紐約、洛杉磯、倫敦及阿姆斯特丹等地，該航線的載客率在月內接近 90%，為短途航線之冠。由於今年的農曆新年為2月上旬，臨近1月底由中國內地出發，前往香港或經香港往世界各地的假期旅遊需求亦明顯增加。

劉凱詩指出，貨運方面，強勁的貨運需求延續至農曆新年假期開始，並現已逐漸回順。此外，國際航空運輸協會舉辦的「世界貨運研討會2024」將於3月12日至14日移師香港舉行，為香港首次舉辦此項國際航協大型會議。國泰貨運為是次國際會議的主辦航空公司。

國泰表示，已就特區政府持有的優先股，於2月14日派付最新到期的2.44億元優先股股息。迄今為止，集團已向特區政府派付逾22億元優先股股息。集團於去年12月已回購50%優先股，並會視乎相關時間的市場情況及集團業務條件，於2024年7月底或之前贖回所有優先股。