美股｜道指收市升456點　與標指同破頂　Nvidia飆16.4%再創新高

Nvidia的強勁業績帶動股市造好，美股周四（22日）上揚，道指收市升456點，突破39,000點大關，與標指同創歷史新高；納指也漲近3%，逼近歷史高位。主角Nvidia股價則飆16.40%，每股報785.38美元再破頂。



道指收市報39,072.98點，升456.87點或1.18%；納指報16,041.62點，升460.75點或2.96%；標普500指數報5,087.03點，升105.23點或2.11%。

Nvidia市值單日增2770 億美元創紀錄

Nvidia股價飆逾16%，創下歷史新高，市值增加逾2,770億美元，是美股歷史上最大單日市值增幅，超過Meta本月的1,970億美元增幅。

Nvidia也帶動大型股及科技股上漲，Google母公司Alphabet升1.08%、Microsoft升2.35%、META漲3.87%。Nvidia的競爭對手Advanced Micro Device（AMD）飆10.69%、伺服器組件供應商Super Micro Computer升32.87%，晶片設計公司ARM也升4.17%。

此外，疫苗製造商Moderna因第四季度獲利超預期，股價急漲13.53%。

其他數據方面，美國勞工部公布，上周新申領失業援助人數減少1.2萬人，降至20.1萬人，少過市場預期的21.6萬人。

另外，美國1月二手房屋銷售按月上升3.1%，以年率計升至400萬間，創5個月新高，多過市場預期。