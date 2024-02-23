周大福促罷免CEO劉國權　4月召股東特別大會　佐丹奴董事會籲反對

佐丹奴(0709)日前爆管理權爭奪戰，持股逾24%、鄭家純家族投資旗艦周大福控股，要求召開股東特別大會，罷免公司老臣子、主席兼行政總裁劉國權。

佐丹奴最新發布股東通函，指將於4月3日下午3時舉行股東特別大會，表決周大福提出的7項決議案。董事會指，基於公司管治考慮，建議股東投票反對第六及第七號決議案，即包括罷免劉國權行政總裁職務，並委任adidas亞太及大中華區前總經理Colin Currie為佐丹奴新CEO，認為有關建議決議案旨在干涉董事會的管理權。

佐丹奴表示，根據公司細則，董事會就建議罷免及委任董事的事宜，即包括罷免劉國權董事職務、委任周大福主席鄭家純的長女鄭志雯及三子鄭志亮為佐丹奴非執行董事等，概不表達其觀點，原因是遞呈股東有權提出有關要求，以供其他股東就支持或反對行使投票權，故對相關的第一至第五號決議案沒有意見。

但通告指，董事會聽取法律意見後，了解到倘若董事離職代表董事總經理一職懸空，公司細則第87條亦明確保留了推選或委任董事總經理或行政總裁一事，屬董事會的事務，亦屬於普通法的範疇。

佐丹奴特別提醒，其兩名非執行董事及一名獨立非執行董事畢滌凡，就有關建議投了反對票，因他們認為董事會不應就該兩項建議決議案發表意見。佐丹奴的兩名非執董分別為周大福企業行政總裁曾安業，及周企高級副總裁李志軒。

佐丹奴補充，不論第六及第七號決議案，在股東特別大會上有否獲通過，董事會將繼續行使公司細則及百慕達公司法賦予董事會的獨立管理權。