強積金｜美股基金1月狂吸逾31億元資金淨流入　中港股票「走資」

今年以來，中港股票表現仍落後於環球其他主要股市包括美股及日股。GUM數據顯示，今年1月，共有13.5億港元轉入股票基金，資金淨流入最多的前五個資產類型包括美國股票基金（31.4億元）、預設投資策略-核心累積基金（8.07億元）、環球股票基金（6.73億元）、環球債券基金（3.61億元）和日本股票基金（2.98億元）。



今年1月，共有13.5億港元轉入股票基金，資金淨流入最多美國股票基金（31.4億元），淨資金轉出最多的包括香港股票基金（12.35億元）、大中華股票基金（9.25億元）及混合基金。（資料圖片）

中港股票流出21.6億元

而月內淨資金轉出最多的前五個基金類型包括香港股票基金（12.35億元）、大中華股票基金（9.25億元）及混合基金。整體混合資產基金和固定收益基金分別有11億港元和2.5億港元轉出。這可能是因為全球股市在2023年普遍表現良好，吸引了許多投資者將資金轉移到股票基金中。

GUM策略及分析師雲天輝表示， 2023年不同市場表現分歧，從2024年1月資金轉換結果可見，成員偏好上年成績較好的基金類別，如美國股票基金及預設投資策略-核心累積基金。不過上月美國通脹數據超出預期，第一季減息預期下降，基金波幅有機會變大。強積金作為超長線的退休投資，建議強積金成員應以長線投資的角度看待強積金，不應過份預測最佳的入市時機來追逐市場波動。

宏利仍以27.9%的佔有率居首

GUM並發布1月強積金市場佔有率報告，強積金市場總資產下跌了1.7%，降至1.12萬億港元。在市佔率方面，宏利仍以27.9%的佔有率居首，滙豐（17.6%）和永明（10.9%）繼續位列第二和第三。其中，宏利的市佔率變動較為明顯，較上月上升了0.18%，主要受到投資回報的推動。而永明的市佔率則下降了0.16%。