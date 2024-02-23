美中據報討論新措施　防新興市場主權債務爆違約潮

美國和中國在討論新措施，以防新興市場主權債務出現違約潮。彭博引述知情人士透露，美國和中國在討論新的措施，防止新興市場主權債務出現違約浪潮，這是多年來兩個超級大國經濟合作的一次重要嘗試。

雙方討論了如何在國家逾期前預先延長貸款期限，以緩解貧窮國家每年4,000多億美元的償債負擔，幫助面臨市場高借款利率的這些國家找到替代方案。

報道指，除延長還款時間外，還探討了增加世界銀行和其他多邊銀行融資的想法。關鍵是要在新興市場國家違約前推出這些措施，並與債權人進行正式債務重組談判。

中美就全球主權債務問題達成的任何聯合提案，可能都需要得到G-20全體成員以及國際貨幣基金組織和世界銀行的支持。最終還需要私人債權人的廣泛支持，他們在新興市場主權債務中占比更高，並期望在談判桌上有更大的發言權。

報道引述兩位知情人士表示，會談目標是在G-20集團領導人11月在裡約熱內盧開會時拿出提案。另一位知情人士提醒到，商討仍處於早期階段，目前尚不清楚是否會有具體成果。因討論非公開會談，知情人士要求匿名。

美國財政部不予證實討論的具體細節，並在聲明中表示「我們經常與中國討論主權債務問題。我們還跟許多國家討論過如何確保國際金融架構滿足低收入國家的融資需求。」

中國財政部和外交部未回覆尋求評論的請求。