Nvidia一騎絕塵　王牌業務1年封神　黃國英︰除呢種情況皆值加倉

Nvidia英偉達（美：NVDA）冠世一績創下神話，以季內淨利按年狂飆769%，營收暴增265%，各項指標全線勝預期的成績單，隔晚美股績後股價猛漲16.5%，單日市值升2770億美元（下同），藉一己之力力托美股，未辜負高盛「地球上最重要股票」的評價。



最令人驚歎的是，高佔其收入8成的核心數據中心收入，竟是從2020年才躍居分部榜首，3年漲近10倍，大幅崛起更是僅從去年開始，此前則以遊戲業務見長。近乎妖異的漲勢下，亦藏投資者對科網泡沫的隱憂，惟黃國英資產管理創辦人黃國英則派「定心丸」稱，除卻一種情況，否則只要股價回調，均可考慮少量買入，只因「無敵是多麼寂寞」，更推薦兩隻相關股份有望受惠。



英偉達創辦人黃仁勳身家一夜暴增，多過李嘉誠近一倍。（資料圖片）

1、因AI「水漲船高」 英偉達晶片為何成「硬通貨」？

拆解分部業績，Nvidia收入依次可分為四大來源，即「數據中心」、「遊戲業務」、「專業可視化」及「汽車」。

領軍者無疑是數據中心，上季創收份額高達83.3%，收入按年飆升409%至184億元。歎為觀止的是，該項收入作為「看家本領」，卻非「起家本領」，其僅僅是在2020年第二財季，才以17.5億元的營收，首次超越遊戲收入。短短三年「一騎絕塵」，副業變主業，暴漲10倍有餘，從疫前不足遊戲收入的一半，至上季已甩其逾6倍。

細究為何一鳴驚人，簡言之，是由於當前英偉達的GPU（圖形處理器）是全球公認最適配的通用晶片。GPU善於快速處理大數據，人工智能AI訓練的一大關鍵環節，就是讓模型大量學會人類希望它理解的訊息，GPU這才因需求激增變身「硬通貨」，數據中心業務方受惠。公司首席財務官Colette Kress就透露， 大模型的推理場景已佔數據中心40%的營收。而回顧此前，其主要應用場景是雲端加速計算，遠不及當下運用廣泛。

此外，曾經的王牌遊戲業務，即向PC及筆記本電腦等提供遊戲顯卡，也錄得28.65億元收入，按年增長56.5%，只是在數據中心的光芒萬丈下，不顯耀眼而已。

英偉達各分部業績，數據中心業務近季跑出。（官方文件截圖）

2、66倍PE仍被讚估值低 公司基本面如何？

回歸基本運營狀況，公司經營現金流280.9億元，按年增長398%，投資與融資活動現金流均只錄得負值，分別流出逾100億元。高盛更預測，在明年首季經營現金流可翻倍至626.4億元。當前公司總資產657.3億元，總負債則有227.5億元，而最新市值高近2萬億。

以最新財年稀釋後每股盈餘11.93元計，當前市盈率（PE）約66倍。Main Street Research分析師稱，英偉達仍是估值最低的AI股票之一，因為每次公佈業績後，作為每股收益預期的分母都會遠勝預期，意指盈利增速會跑贏股價漲幅，其預計動態市盈率約為32倍，而競爭對手超微（美：AMD）則有45倍。

當前英偉達PE約為66倍。（資料圖片）

３、「技術護城河」毛利率力壓同業 需求夠維持多久？

公司指引同樣不俗，英偉達料下季收入可增長234%至240億元，其財報會中就預計，數據中心的全球安裝量會在未來5年翻倍，滲透每個行業。而其今季毛利率錄得76%，全財年更從56.9%大升至72.7%，因此公司對於下季毛利率給出了76.3%的預期，料可創新高。對於毛利率的顯著提高，公司解釋稱主要因數據中心收入勁增，且淨庫存準備金佔收入比例降低。

橫向對比全行，除卻只賣不產晶片的ARM（美：ARM）毛利率高逾90%外，其實Intel英特爾（美：INTC）與AMD的毛利率均約只40%，有市場分析指，因為英偉達產品複雜，可替代性極低，堪稱坐擁「技術護城河」，因此完全可以自己掌握定價權。

儘管其強調供不應求，但市場仍懷疑強勁需求可維持多久，如騰訊（0700）就曾透露，其早早購買足量H800晶片，已然「儲夠」，甚至如若AI發展緩慢或難以變現，會否直接成為「棄子」？不過Facebook母企Meta（美：META）行政總裁朱克伯格Mark Zuckerberg近日在IG表態，今年將購入35萬個H100塊GPU，市場預計最低銷售單價也有2.5萬元，因此保守估計，該筆訂單就可創收百億元，短期需求仍勁。

英偉達毛利率逾70%，而Intel與AMD均約只有約40%。（資料圖片）

4、 股價「水滿則溢」？ 黃國英：除卻一情況 皆可小步入貨

股價飆升狂歡的背後，投資者對於英偉達股價的隱憂卻未散，開年不足兩個月，股價已暴漲57%。前日尚回調至666元，一紙業績發出，現盤後已衝擊800元大關。擔憂「月滿則虧，水滿則溢」成泡沫，黃國英卻直言建議稱，只要出現回調，投資者都可考慮分批次少量買入。

他表示，與其說買英偉達，不如說市場的狂熱情緒是買AI這個概念，外部環境造就了GPU有用武之地，尤其OpenAI近期發佈的文生視頻模型Sora，更令市場看到無窮潛力。而英偉達的最大優勢在於「無 competitor」，難有對手便是獨孤求敗，而無論Apple亦或Tesla其實都強敵環伺，因此他建議，除非出現可分庭抗禮的競爭對手，都值得長揸或再加倉。

而翻查勁敵Intel英特爾（美：INTC）財報，其數據中心表現疲弱，上季只錄得39.9億元，按年跌近一成，約只為英偉達同期該項收入的20%，Intel年初至今股價已挫14.5%，昨夜亦為晶片板塊罕有走低的個股。

黃國英指出，英偉達的最大優勢在於「無 competitor」。（資料圖片）

5、博華爾街大行「滿堂彩」 哪些公司「近水樓台」？

成績派出，華爾街大行滿堂喝彩，紛紛升目標價。高盛、花旗均予其875元，滙豐就有880元，最高看的屬伯恩斯坦Bernstein，拋出1,000元的目標價。美銀還指，公司將在3月中召開GPU技術大會，依歷史情況，活動後的1天內，股價平均可漲6%。

所謂近水樓台先得月，黃國英推薦稱，AI領域可選股份其實較為集中，他就比較看好微軟Microsoft（美：MSFT）與大數據分析公司Palantir（美：PLTR）。昨夜同樣追隨漲勢的晶片股份，則有超微（美：AMD）漲10.7%，博通（美：AVGO）漲6.3%。

英偉達汽車收入雖不算核心，然其財報中也指，將與幾間港股上市公司，加強汽車平台合作，其中就包括比亞迪（1211）、小鵬（9868）、長城（2333）、理想（2015）、吉利（0175）旗下極氪汽車（ZEEKER）及小米（1810）。