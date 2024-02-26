盛事經濟｜首屆亞太區氣候論壇今開幕　金管局料吸逾400人參與

港府有意推動盛事經濟，並將香港打造成為國際綠色科技及金融中心，故本港將於下周起一連六日（2月26日至3月2日）舉辦首屆香港綠色周，在綠色金融方面，金管局與世界銀行集團成員國際金融公司（IFC) 將由26日至28日合辦為期三天的亞太區氣候業務論壇（CBF）。



金管局副總裁陳維民透過，已吸引超過400位人士報名出席，包括來自亞太地區政商領袖及行業代表，更有全球企業、政府機構、學術界及金融機構的高級領導層。



金管局與IFC) 由26日至28日合辦為期三天的亞太區氣候業務論壇（CBF）。金管局副總裁陳維民透過，已吸引超過400位人士報名出席。（資料圖片）

年內擬與迪拜辦氣候金融會議

而CBF 完結後，29日金管局也會和國際貨幣基金組織、格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）等，舉辦數場研討會供業界人士交流。陳維民透露，GFANZ預計短時間內會在香港設立辦公室，他也希望更多國際組織或企業能進駐本港。

對於明年是否會繼續舉辦相關論壇，陳維民表示，會視乎今年舉辦的效果，來決定是否續辦。但他透露，今年秋季將與迪拜金融服務管理局共同在港舉辦氣候金融會議。

陳維民表示，今年秋季將與迪拜金融服務管理局共同在港舉辦氣候金融會議。（ 圖片來源：Gettyimages）

格拉斯哥淨零金融聯盟擬於本港設辦公室

根據國際資本市場協會統計，2022年在香港安排發行的綠色和可持續債券總額接近2,800億美元，佔亞洲市場超過三分之一，居亞洲第一位。至於去年香港相關發債情況，陳維民表示，去年受到高息環境影響，整體債券市場表現不佳，相關數據仍在統計中。不過，去年內地深圳及海南省人民政府連續在香港發行離岸綠色和可持續債券，全年共發行71億元，包括藍色債券

香港政府至今發行共約250億美元等值的政府綠色債券，包括不同貨幣、年期及形式，為多個本地的綠色項目融資，也為市場提供重要基準。去年發行全球首批代幣化政府綠色債券，近日也再度發行總值約60億港元的多種數碼綠色債券，融合多項技術創新，市場反應熱烈。

香港政府至今發行共約250億美元等值的政府綠色債券，至於何時會將代幣化綠色債券推向散戶投資者，陳維民表示，推至散戶將會是目標。（視覺中國）

期望將代幣化綠色債券推向散戶

至於何時會將代幣化綠色債券推向散戶投資者，陳維民表示，推至散戶將會是目標。

在能力建設及激勵措施方面，早年推出綠色和可持續金融資助計劃，鼓勵業界為相關債券及貸款進行綠色認證，推動市場更廣泛採用及遵從相關國際標準。計劃推出以來已向超過340筆在香港發行的債務工具批出資助，涉及債務總額超過1000億美元。

於此同時，2022年為香港非上市公司量身訂製氣候和環境風險問卷，至今約有 500 家企業使用問卷作爲模板向超過 40 間銀行進行可持續匯報，令銀行可便利地獲得使用問卷數據，進行企業相關風險評估及財務決策。近期並推出電子版，問卷易於使用，便利中小企開展可持續匯報。