許正宇與金發局成員對談　駁斥「香港已死」失實論述

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)早前在英國《金融時報》撰文稱「香港玩完」(Hong Kong is over)，惹來廣泛討論。

財經事務及庫務局局長許正宇在社交平台帖文指出，近日他與金融發展局董事局成員Damien Green對談，希望讓社會討論聚焦事實，免受坊間偏頗言論或揣測自亂陣腳。

兩人討論到縱然香港無可避免受到外圍因素影響，但數據顯示，香港整體金融市場穩健發展。許正宇和Damien都對香港以至國家的發展前景感到樂觀，期望社會在討論香港的定位時，要專注於事實。

許正宇指出，香港作為一個國際金融中心，國際資本與內地資本的滙聚是關鍵要素之一。香港在國家的支持下，會繼續發展包括增長強勁的資產財富管理業務在內不同業務。但數據顯示，香港整體金融市場穩健發展。其中，財富和資產管理市場發展蓬勃，過去十年資產管理規模增長了143%；債券及ETF市場的表現亦十分理想。許局長提到，ETF的日均交易量增長20%；去年離岸人民幣債券發行量幾乎翻了一番。

談及《港區國安法》及《基本法》23條立法，許正宇重申，環顧全球各地都有維護國家安全的法例，香港作為一個國際金融中心，亦不會例外，這是為商業和投資環境提供穩定性和確定性的重要一步。23條至今才進行立法，實則是拖延太久。