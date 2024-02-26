A股罕現全周無新股招股　今年近50間公司撤IPO　中證監再提嚴把關

中國證監會上周曾召開系列座談會，再次獲建議稱，嚴把首次公開招股（IPO）准入關。而據A股目前情況，其本周（2月26日至3月1日）罕見出現既無新股上市，也無新股申購的情形，為去年8月中證監提出「階段性收緊IPO節奏」以來的首次。



今年近50間公司撤回IPO 2月僅2隻新股發行

內媒指出，A股終止IPO的公司數量呈現明顯增加的趨勢，據統計，今年以來滬深京交易所，已經有47單IPO終止。此外，IPO通過數量與你募集資金，均按年顯著下降。

Wind數據顯示，去年前8個月，新股發行數量合計249隻，平均每月31隻。自8月政策風向收緊後，去年9至12月，新股發行數量降至65隻，平均每月16隻。今年1月，新股發行數量為16隻，2月則驟降為僅2隻。

中國證監會，稱持續加強全鏈條把關，也將大幅提高擬上市企業現場檢查比例。（資料圖片）

暫無「IPO倒查十年」安排 但將嚴把關

另一方面在中國證監會於上周五（23日）龍年首場線下新聞發佈會上，證監會發行司司長嚴伯進回應了「IPO倒查十年」的傳聞稱，目前沒有IPO倒查10年的安排，但在發行上市監管工作中，證監會正在持續加強全鏈條把關，嚴審重罰財務造假、欺詐發行，也將大幅提高擬上市企業現場檢查比例。