香港綠色周｜余偉文料氣候業務論壇獲逾300人出席　商討綠色轉型

從今日（26日）本港會舉行一連六日舉行「香港綠色周」。金管局總裁余偉文於《匯思》專欄撰文時指出，作為亞洲主要的國際金融中心及綠色金融樞紐，香港一直發揮橋樑的角色，把國際投資引導至亞洲不同的可持續發展項目，支持區內綠色轉型。



他指出在香港安排發行的綠色和可持續債券總額佔亞洲市場超過三分之一。截至2023年9月30日，獲證監會認可的ESG（環境、社會及管治）基金共有200多隻，管理資產總值達1,590億美元。香港是亞洲首個要求相關行業在2025年或以前作出氣候相關披露的地區；亦是首個市場實施由中國內地與歐盟聯合制定的共通綠色分類目錄，旨在促進跨境氣候資本流向。香港亦一直推動綠色金融市場創新及應用新科技，政府在月初第二度發行數碼綠色債券，為全球首批多幣種數碼債券。

余偉文表示，儘管有關工作已取得不少進展，但深切明白需要進一步共同努力，鼓勵更多資金投入區內的可持續發展項目。為此，金管局一直與其他監管機構、多邊組織、金融機構及其他主要持份者合作，推動亞洲可持續金融生態圈的發展。香港方面，金管局與證監會共同發起的綠色和可持續金融跨機構督導小組在加強香港的金融生態系統及協調金融業針對氣候和環境風險的措施應對方面已提供良好的平台。國際方面，金管局自2017年起與國際金融公司在「聯合貸款組合管理計劃 （MCPP）」項目上開展合作，在新興市場進行可持續投資。同時亦以首個區域執行理事身分與國際金融公司攜手合作，推出「綠色商業銀行聯盟」，提升金融機構在綠色金融方面的能力及鼓勵區內氣候投資。我們歡迎「格拉斯哥淨零金融聯盟」計劃在香港設立分部，加快區內的減碳工作。作為「持續投資能力建設聯盟」及「綠色發展投融資合作夥伴關係」的創始成員，亦充分利用香港作為綠色知識及金融樞紐的優勢，促進新興市場（包括一帶一路國家及地區）的可持續融資。

他又指出「香港綠色周」是致力促進區內可持續發展與綠色金融以及綠色科技的整體工作的一部分，將會涵蓋一系列以可持續發展為題的活動。將會於2月26至28日與國際金融公司合辦亞太區氣候業務論壇（氣候業務論壇），作為「香港綠色周」的焦點活動，論壇廣邀300多位全球商業及金融領域的頂尖決策者出席。根據「應對挑戰，探索解決方案」及「融資方案與展望未來」兩大主題，全球企業、政府機構、學術界及金融機構的領導層將會深入探討綠色轉型之旅中關鍵及緊迫的議題，例如能源轉型、減碳、建築物綠色節能改造及綠色科技。

氣候業務論壇得到公私營機構響應，共同合作舉辦一系列活動，促進可持續發展相關的討論。多家銀行及金融機構、諮詢公司、大學、研究機構、國際機構將舉辦超過10場圓桌會議、研討會、及其他交流活動。議題涵蓋氣候融資、碳市場、電動車供應鏈、淨零轉型融資、綠色金融分類及一帶一路地區綠色發展融資。