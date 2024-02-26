財政預算案｜星展：近六成中小企望獲財政支持　地緣政治最獲關注

星展香港最新的中小企業脈搏調查顯示，過半數本地中小企業對2024年香港和中國內地的經濟展望為中性，而「確保穩定現金流和管理成本」成為他們的業務焦點。此外，近六成中小企期望能夠從香港政府獲得更多資金或財政上的支持。



59.9%受訪者期望獲得更多資金或財務支持

即將公佈的香港財政預算案，為香港中小企帶來希望。有59.9%受訪者期望獲得更多資金或財務支持。商業配對和網絡（31%）以及品牌發展（24.9%）緊隨其後。此外，調查亦顯示有20.1%受訪者希望獲得政府支持進軍至大灣區。

於此同時，地緣政治的不確定性是香港中小企最關注的問題，逾半受訪者（53.5%）將其列為首要關注要項，其次是通脹（41.4%）和人力資源成本及供應（39.8%）。對比去年，今年較少企業（30.7%）關注環球利率上升。

對2024年香港和中國內地的經濟展望為中性

調查顯示，超過一半的本地中小企業對香港（55.6%）和中國內地（50.8%）的經濟前景持中性預測，而他們對中國內地經濟前景（27.3%）的樂觀程度則略高於香港（20.6%）。

近半香港中小企（49.7%）預期在未來12個月內業務收入將有所增長，28.1%的受訪企業預計其業務保持平穩。為支持本地中小企拓展更多元化業務，星展香港致力為客戶提供度身定制的數碼銀行服務，以滿足中小企的業務需求。

確保穩定現金流和管理成本成為企業首要任務

儘管去年調查顯示營銷和品牌建設是本地中小企的首要任務，但今年調查結果卻有所轉變。目前中小企將業務焦點放於「確保穩定現金流和管理成本」（71%），其次是市場拓展（52.4%）以及營銷和品牌建設（35.6%）。

星展銀行（香港）有限公司董事總經理兼中小企業銀行業務主管王美寶表示，令人鼓舞的是，近半香港中小企業預期在未來12個月內業務收入將有所增長。這反映本地中小企的韌性以及他們對內地以至東盟市場發展的信心。調查亦顯示確保穩定現金流和管理成本是香港中小企業的首要任務。

新加坡為東盟地區最感興趣市場

值得留意的是，越來越多的香港中小企將市場擴展視為業務重點，由去年的25%增至今年52.4%，增幅逾倍。中國內地（55.1%）成為香港中小企的首要市場，其中38%表示對大灣區城市甚感興趣；其次是東盟地區（29.7%）和歐洲（28.9%）。新加坡在東盟地區中尤其領先，佔15.8%。憑藉覆蓋亞洲19個市場的廣泛網絡，星展香港可以有效地協助中小企業進一步拓展新市場。

星展香港中小企業脈搏調查於2024年1月18日至2月1日期間進行，共訪問DBS BusinessClass平台下374名中小企業代表，旨在探討本地中小企業對前景的取態和未來業務發展的重點，藉此了解企業對2024/25年度香港財政預算案的經濟展望、增長預期和挑戰。DBS BusinessClass是一個專為推動中小企業發展而設的計劃，助中小企拓展業務和人脈網絡至不同地區，掌握最新的市場趨勢，並與一眾知識淵博的亞洲商務精英連繫，獲取最新的業務資訊。