阿里旗下逾10間公司獲國企持股　涵蓋直銷與物流等業務

依據美國證監會SEC最新提交的20F文件顯示，阿里巴巴（9988）披露國企對於實體的股權持有情況，數目逾10間。



其中，國企持有阿里6間直銷業務的實體股份，此6項直銷業務總收入，佔據阿里截至2023年3月底財年總收入不足6%。具體而言，當中5間的持股比例均低於10%，而1間低於30%。



SEC美國證監會20F文件截圖。

國企持股實體涉體育、物流、健康等領域

此外，文件還披露，國企持有體育、物流、本地消費、數位媒體與娛樂、健康等多個實體的所有權，但所佔收入比重較低或未有創收。

具體而言，國企持有阿里體育相關的實體股份有3間，其中1間持股比例低於2%，其餘2間則各自不超過25%，貢獻上述財年收入的0.05%。持股物流有2間，分別持有73.5%的股權，這些實體屬於房地產股權投資基金，未從事業務運營，因而未有創收。持股本地消費的有1間，持股不足3.5%，未有創收。持股數位媒體與娛樂服務的有1間，持股比例不足1%，貢獻了財年收入的0.001%。持股健康相關業務的實體有1間，持股比例20%，也未創收。此外，還有1間涉及創新計劃的企業，為公司與國企合資，國企持股32%，貢獻其財年總收入0.1%。

文件另提及，來自新加坡、馬來西亞、阿聯酋的主權基金，亦持有部分實體的股權，所佔比重較小。