Apple十年造車夢碎　據報棄電動車研發　轉全力投入生成式Al

Apple蘋果（美：AAPL）據報將放棄已經長達10年的電動車研發計劃，《彭博》引述知情人士消息指，公司通過員工信宣佈這一決定，並稱團隊將轉換賽道，專注研發生成式人工智能。蘋果昨夜股價先跌後升，最終收升0.8%報182.6美元。



消息指出，蘋果營運總監Jeff Williams和負責電動車研發項目的副總裁Kevin Lynch，對員工公佈了該消息，令項目約2,000名員工倍感意外。據悉蘋果電動車團隊，還有數百名硬件工程師和電動車設計師，或可轉往其他部門工作。

疑已投入逾10億美元 步履維艱屢受阻

據悉，蘋果從2014年左右開始研發汽車，目標是推出擁有類似豪華轎車內飾、具有語音導航功能的全自動電動車，已花費至少10億美元。但項目似乎始終受阻，已數次調整管理層和研發策略，預想售價可在10萬美元左右。

僅僅在前一周，《彭博》同樣指出，該項目已到成敗在此一舉的關鍵節點。當時討論的計畫是將汽車發布推遲到2028年，並將自動駕駛技術規格從Level 4級降低到Level 2+。

蘋果從2014年左右開始研發汽車。（資料圖片）

馬斯克讚好棄造車消息

有傳聞稱，蘋果可能因此裁員，具體人數暫且不知，蘋果就對此拒絕評價，反而Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克Elon Musk，在其旗下社交平台X（前稱Twitter）發帖，對放棄造車的消息表示歡迎，並配有敬禮表情。