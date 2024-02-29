鄭志剛擬售80億非核心資產　料2026年淨負債比例降速更顯著

新世界（0017）發佈2023至2024財年中期業績，期內股東應佔溢利5.02億元，按年跌12.8%。新世界將派發中期股息，每股0.2元，按年削減近6成。



料2026年淨負債比例下降速度更顯著

公司財報指，截至去年底，可動用資金合共約520億元，包括現金及銀行結餘約390億元及可動用的銀行貸款約130億元。在債務方面，綜合債務淨額為 1189.2億元，債務淨額與權益比率為49.9%，較 2023年6月30日時之經重列比率及原比率分別增加2.2及1.2百分點。

鄭志剛指出，預計伴隨外圍市況的復甦，公司在2026年，淨負債比例下降速度將越來越顯著。

強調沒供股計劃 未來仍有增派息可能

公司行政總裁鄭志剛在業績發佈會中指出，今年是艱難的一年，外圍息口高企，以及公司出售新創建等事件，因此調整派息，但未來若可以重新錄得較好盈利水平，將重新考慮增加派息，或進行回購，用以提升股東回報。他再次重申，今年沒有供股的計劃。

將出售80億元非核心資產 相當於減少淨負債3.4%

新世界指出，公司資本開支逐年遞減，2024財年第1個月已經降低資本支出至75億元，按年減少21%。截至去年底，公司可動用資金合共約 520 億元，其中現金及銀行存款約 390 億元，可動用的銀行貸款約 130 億元。

另一邊廂，公司將繼續出售非核心資產，他指出，公司提升財年非核心資產出售目標由60億元至80億元，相當於減少淨負債3.4%，料將優化公司營收，並透露「已有項目正傾緊」，如長沙灣83號等，並透露很快就有會有消息公佈。

新世界

提升經營性收入佔比至50%

鄭志剛指出，新世界上半財年香港物業投資收入上升17%至17.45億元，分部業績增長19%至12.99億元，主要惠於K11 MUSEA人文購物藝術館及K11 Art Mall 購物藝術館之營運效率提升。他預計2023至2027年，K11將錄得30%的年復合增長率。預計至2026年，料公司在物業發展與經營性收入，將各自佔比50%。