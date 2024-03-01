印度去年第四季GDP增8.4%超中國　擬興建首間大型晶片廠

中國疫後經濟仍需時復甦，雖然國家統計局預計去年全年中國國內生產總值(GDP)仍有望增長5.2%，但仍跑輸近年備受外資熱捧的印度。印度統計部門數據顯示，去年第四季GDP增幅高達8.4%，為自2022年第二季以來最強勁的增長，遠高於市場預期的6.6%，而第三季則上修為增8.1%。



有望成為世界增長最快主要經濟體

印度政府目前預測，截至今年3月份的財年經濟增長率將達到7.6%，高於之前預測的 7.3%，這將使印度有望繼續成為世界上增長最快的主要經濟體。這提振了該國股市的情緒，並為總理Narendra Modi在可能於四月開始的選舉中，提供了動力。

巴克萊經濟學家Rahul Bajoria表示，最近增長資料的修正顯示，印度經濟已經實現了8%的增長，並且還在加速增長，這使其有別於世界其他國家，投資資料表明資本支出勢頭持續回升。

印度統計部門數據顯示，去年第四季GDP增幅高達8.4%，為自2022年第二季以來最強勁的增長，遠高於市場預期的6.6%。（Getty）

擬建首間大型晶片廠

一月中旬，印度曾短暫超越香港，成為全球第四大股市。二十年前投資者押注中國將成為全球最大的經濟增長國家，但時至今日，投資者正從中國撤出數以十億計美元資金，而這當中大部分資金都流向印度。據《彭博》報道，日本三井住友金融集團希望進一步進軍印度市場，與許多同行一樣，該市場的快速增長也吸引了該公司的目光。

而除了資金轉流向印度，其也有意大力發展晶片等高科技業務。據《彭博》報道，印度批准總值152億美元的晶片廠投資計劃，包括印度綜合企業塔塔集團投資110億美元的晶片廠，以及投資超過30億美元的晶片組裝廠。另外又批准一間封裝廠的計劃，由日本和印度企業合資興建。塔塔集團的晶片廠預計每月產量約5萬片，將是印度首間大型晶片廠，並已吸引美國美光科技建立裝配廠。

日本三井住友希望進一步進軍

印度首席經濟顧問V Anantha Nageswaran表示，印度強勁的內需和私人投資將繼續推動經濟增長，印度經濟正在以正確的方式滿足許多條件。印度統計部門數據顯示，去年第四季私人消費以更快的速度增長3.5%，投資增長10.6%仍強勁。出口和進口增長速度各放緩至3.4%和8.3%，公共支出繼第三季飆升13.8%後收縮3.2%。

在生產方面，服務業(6.7%)、金融和房地產(7%)增長加快。此外，製造業持續以雙位元元數的速度成增長11.6%，公用事業生產(9%)和建築業生產(9.5%)依然強勁。另一方面，由於惡劣的天氣條件和厄爾尼諾現象，農業部門收縮0.8%。