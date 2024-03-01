中信証券進軍本港上市衍生產品市場　頭炮推攜程Call輪及Put輪

中信証券經紀（香港）表示，獲香港交易所授權成為結構性產品發行商，代號為「CI」及「信證」，正式進軍本港上市衍生產品市場。

作為頭炮，信證指，首批推出掛鉤攜程集團（9961）的認購證（「Call輪」）及認沽證（「Put輪」）各一，為投資者同時提供看好和看淡的產品部署。

中信里昂副首席執行官、首席運營官許建強表示，此次開拓香港權證業務市場是完善中信証券股權衍生品業務業務佈局，銳意深化香港業務優勢，加強國際區域佈局的重要一步。「香港的認股證市場競爭非常激烈，我們將善用中信證券品牌和資產負債表優勢，盡最大努力為本港散戶投資者提供最高效，極具價格競爭力的產品。」

資料顯示，近年環球經濟不確定性增加牽動各地市場，香港結構化產品市場亦受影響，2023年新產品掛牌數量再次錄得下滑，但以成交量計算，香港上市結構性產品市場於2023年仍穩守全球最大結構性產品市場的頭銜。中信里昂股權衍生品銷售經理李佳原指出，新產品發行量下降令不少具備質素和交易機會的股份沒有足夠和合適的輪證產品供投資者選擇，公司正是瞄準這一缺口進入市場。今次公司把握攜程集團近期走勢推出認購證及認沽證即是一例。公司亦在同步籌備推出牛熊證產品，相信很快可以面世。