政協王冬勝提案　加強金融機構與科技企業合作　建立光伏融資平台

在全國政協十四屆二次會議即將召開之際，第十四屆全國政協委員、農業和農村委員會副主任、香港上海滙豐銀行有限公司主席王冬勝，就推動科技金融健康發展、粵港澳大灣區分散式光伏發展等議題，提交了相關建議。



引入更多海外資金支援科技創新

關於推動科技金融健康發展方面，王冬勝建議，加強頂層設計並加大政府資金和相關政策對科技創新和轉型的支持。同時，建議在中央層面成立跨部門專家小組，統籌研究並提出國家科技發展的戰略規劃，推動科技與金融聯動發展。

同時，通過各種措施加大政府對科技的投入及研發活動的支持，例如提高研發經費水準，加大政府採購力度等。另一方面，亦要加強金融機構與科技企業的深度合作，引導金融機構依據科技企業在不同發展階段的實際需求，運用好創業投資、私募股權投資，股權、債權以及保險等各種金融手段，為科技型企業提供全鏈條、全生命週期的金融服務。

王冬勝​建議大專院校注重跨學科人才培養。 （資料圖片）

注重跨學科人才培養

王冬勝又指，金融機構對既懂金融又懂科技的複合型人才需求巨大。一方面，建議大專院校依據市場需求調整學科設置，加快跨學科、複合型人才的培養和人才儲備。另一方面，制訂配套措施包括個人所得稅優惠政策，幫助金融機構延攬國際人才，以提升服務科技創新和轉型的能力和水準。

建立快速光伏融資平台

在商業模式創新方面，王冬勝建議，金融機構應與政府部門及各類企業共同建立融資平台，為光伏項目提供快速融資通道。融資平臺應發揮香港的金融優勢及廣東的產業優勢，助力金融機構對接優質項目。融資平臺應以市場化方式運行，逐步擺脫主要依賴貸款主體信用而非專案品質信用的情況。

綠色金融產品創新方面，他建議，金融機構應在研究各地已有「光伏貸」產品效果的基礎上，推出年限、額度、利率更加符合粵港澳大灣區特點的「光伏貸」產品。相關產品可以考慮貸款利率與發電量表現掛勾。