全國兩會｜中信資本張懿宸倡以港為支點　助中企優化全球佈局

全國政協會議將於下周一(4日)在北京召開，全國政協委員、中信資本董事長兼首席執行官張懿宸計劃於全國兩會提交多份提案，當中包括建議以香港為重要支點助力中國企業優化全球佈局、優化國內併購重組監管機制，暢通私募股權投資退出管道，以及支持內地商業不動產平穩健康發展。

他指出，當前不少中國企業面臨產業鏈和供應鏈重新佈局的挑戰。金融機構需儘快加大海外業務佈局和資產專業配置，以彌補國內金融資產回報下降的壓力。在此過程中，香港作為國際金融中心擁有不可替代的優勢，可以發揮重要的樞紐和橋頭堡作用。

對此，張懿宸建議監管部門整合優化券商結構；讓符合一定資質的國內銀行、保險和證券公司以香港為支點，拓展東南亞、中東等海外市場；鼓勵和引導大型金融機構在全球範圍進行與其自身風險收益偏好相匹配的優質資產配置；發揮香港比較優勢，打造人民幣風險管理和資產配置中心；繼續支持香港在衍生品方面開展先行先試，成熟後再引入內地。

在優化併購監管方面，張懿宸建議透過研究放寬包括基金在內的外資持股A股上市公司比例上限；研究放寬併購基金控股的公司在A股上市的可行路徑；研究消費、醫療、新經濟領域企業通過被併購或重組方式登陸A股市場，或積極引導和鼓勵其在H股上市；放寬業績承諾標準；以及為併購基金通過接續基金實現投資人退出提供更清晰、優化的政策支持和指引 ，推動併購方式在交易退出環節發揮更充分的作用。

在支持商業不動產發展方面，張懿宸則建議出台全國性的商業、辦公物業到期銜接措施，穩定市場預期和投資信心；研究商業物業併購貸款的評估機制，適當放寬期限限制；以及出台併購貸款到期銜接的指導意見，放寬經營性物業貸款的用途限制，緩解併購貸款到期後的市場風險。