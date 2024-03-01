全國兩會｜李民斌倡深化大灣區金融合作　促進區內經濟融合發展

全國政協14屆二次會議下週一(4日)將於北京召開，全國政協委員李民斌指，2023年末，前海總體規劃、橫琴總體規劃、大灣區營商環境建設三年行動計畫等相繼發佈，為粵港澳大灣區進一步發展指明方向。他就如何深化大灣區金融合作，促進區內經濟融合發展作出建議。

他建議，探索更高水準的金融互聯互通，支援投資者跨境均衡配置。資本市場方面，搭建統一的投資產品資訊庫，集中展示金融機構已經上架的各類基金、理財等投資產品，統一產品風險分類，為合格投資者提供及時、透明、標準化的產品資訊。鼓勵更多香港私人銀行、家族財富管理機構等在前海設立專營機構。發揮內地和香港房地產投資信託基金（REITs）品類互補優勢，推動REITs納入互聯互通機制。銀行業方面，加大在綠色和可持續金融領域的合作。研究推出更多的綠色金融產品，共同吸納全球綠色資金。

李民斌建議在大灣區版個人資訊跨境流動標準合同的基礎上，進一步多元化跨境資料流程通方式。首先，建設基於區塊鏈技術的大灣區跨境資料驗證平臺，將粵澳、深港跨境資料驗證平臺擴展至大灣區全域，便利個人和企業獲得、驗證其自身資料並完成跨境資產證明、跨境銀行開戶、跨境信用貸、跨境保險理賠等金融服務。其次，明確個人資料匿名化處理標準，個人資料匿名化處理後出境的，免除個人授權同意。初期可以在大灣區各地均有機構的銀行試點，再逐步擴展到其他金融機構。

另外，他建議通過該平台接入境內和境外的資料來源，支援金融機構更加有效地識別跨境客戶身份，加強反洗錢能力，提升跨境服務能力。其中，境內資料來源可以包括國家企業信用資訊公示系統，以及啟信寶、企查查、天眼查等協力廠商企業。境外資料來源可以包括香港金管局2022年10月推出的「商業資料通」，通過查詢境外信貸紀錄等相關資訊，支援境內金融機構的信貸審批。同時，商業銀行通過該平臺集中查詢，也可以帶動降低查詢成本，並進而支持降低企業融資成本。