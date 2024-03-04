3月13日亞洲營銷及電商論壇　匯聚全球精英 突破市場新高度

全球市場的訊息千變萬化，人工智能發展亦一日千里，深深影響消費者習慣及模式，營銷及電商界亦將發展至完全不同的型態，香港貿易發展局（香港貿發局）將於3月13日舉行的MarketingPulse & eTailingPulse（亞洲品牌及營銷論壇及亞洲電子商貿論壇）將以「Envision the Next Level」為主題，匯聚環球市場營銷官、零售商、品牌代表、廣告界精英和電子商貿專家就全球營銷及電商發展動向分享真知灼見及成功案例，其中論壇邀請到約70位來自世界各地的演講嘉賓，包括來自OpenAI、9GAG、Blippi、Maison 21G、MALIN+GOETZ、Mastercard、NAVER Z、OnTheList、貴州茅台、完美日記、日本Suntory、Toridoll等多個國際知名品牌，助大家掌握最新資訊，緊貼市場脈膊，投入營銷及電商最新發展！



論壇匯聚全球市場營銷執行官、品牌及企業管理代表、廣告專才和電子商貿專家等深入探討多樣化主題，提供認識國際市場的「無國界」平台。今年重點議題包括AI營銷與創新、正向營銷、國潮、K-pop 營銷、Alpha世代、銀髮市場營銷與機遇、可持續營銷、感官營銷、品牌故事等全球最熱門話題，相信一定會為參加者帶來前瞻性的創意視野！今次就特別為大家介紹全球最新營商趨勢的3大主題論壇，大家絕對不可錯過！

全情投入新時代！了解人工智能(AI)、 Web3.0營銷新法

全球正經歷踏入Web 3.0 時代的轉變，數碼貨幣、虛擬資產及生成式AI 亦進一步開始成為大家生活日常所接觸到的技術及工具，人們的消費習慣改變，令全球的企業都希望可以利用科技與消費者進一步連繫，開創更多的營銷機會。

為此，論壇特別邀請到人工智能巨頭，ChatGPT母公司OpenAI的前產品上市策略主管、人工智能未來學家Zack Kass以「AI在全球營銷行業的應用」為題，分享他於 OpenAI擔任產品上市策略主管期間，與全球多間大型企業共同制定AI策略，並協助將嶄新研究成果轉化成商業應用軟件的經驗。而他亦會分享自己提倡運用AI的潛力改革地方管治，與不同政府合作推廣以AI改善社區服務和整體社會福利的使命。

OpenAI前產品上市策略主管、人工智能未來學家Zack Kass

而作為近年商家必爭之地的「元宇宙」（Metaverse），韓國更早於2021年建構全球首個元宇宙智慧城市成為「走在最前」的國家，論壇就找來韓國網路巨頭NAVER 旗下元宇宙部門NAVER Z Corp前首席生態官Jungsuk Jay Lee分享「借助韓流與頂尖科技開創營銷新世代」，他將會從 Web3、虛擬人以至元宇宙角度，講解全新的科技，如何讓品牌能以創新方式，及以善用韓國流行文化的力量去接觸品標客戶。

除了國外的營銷精英，來自香港本土，成功打入國際舞台、擁有超過2億用戶的知名社群迷因平台9GAG除了推出自家的 NFT 系列 Memeland，亦在去年 11 月發行加密貨幣 Memecoin（$meme），9GAG & Memeland 社群負責人 Karen Cheng就會講解「迷因如何改寫Web3時代品牌體驗及內容創作的未來」，相信可令大家進一步了解這個網絡席捲全球、打破文化隔閡的迷因文化商機。

9GAG & Memeland 社交媒體業務主管 Karen Cheng

正向營銷推動有意義變革

曾任Nike品牌定位及正向營銷總監的Ibby Abutarboush，將分享Nike的正向營銷策略。Ibby曾協助Nike大規模地塑造和體現目標，包括與頂級運動員的創新合作，如何透過運動為流離失所的人們提供慰藉。他亦會分享他擔任阿仙奴足球會品牌營銷顧問、以至尼馬、C朗拿度的營銷總監的經驗，以及頂尖品牌正向營銷如何推動有意義變革的寶貴見解。

認識分眾行銷！搶佔Alpha世代及銀髮族商機

分眾營銷(segment marketing)是電商營銷的基本心法，即細分不同目標客群，為其量身定製精準營銷內容，令營銷預算花在最合適的客戶身上，取得最大效益。而面對全球人口老化，被指將改寫全球經濟的銀髮族市場，以及未來十年將成消費主流的Alpha世代亦是大家必須留意的客群。

論壇亦找來熟悉中國內地奢侈品市場的數碼媒體《精奢商業觀察》中國區執行主編吳文卓，以「揭示中國內地銀髮市場的龐大營銷機遇」為題剖析內地富裕的銀髮世代所帶來的龐大市場潛力，分享吸引銀髮族的心得和營銷策略；而探討Alpha 世代市場的龐大潛力，協助品牌深入了解這個熟悉數碼科技和極具影響力的世代獨有的特點、喜好和行為模式的論壇「開拓新版圖：Alpha世代市場」，則找來策劃風靡全球兒童界唱跳動畫頻道Blippi和CoComelon的Moonbug Entertainment品牌及廣告總監Simon Barnett分享他們成功的故事，以及如何利用豐富的內容和數碼平台吸引Alpha世代，而國際知名創意營銷公司Razorfish則將在會上發表有關Alpha世代消費者行為的最新研究結果，讓品牌了解如何有策略地捉緊Alpha世代帶來的市場機遇。

Moonbug Entertainment品牌及廣告總監Simon Barnett

掌握藍海策略！學習創新營銷新模式

不少企業家都想創造「藍海」，找尋一個嶄新未開發的市場空間，這種策略最重要的就是創新、開發新市場、新消費者群體或創造新需求，而創新的營銷模式亦逐漸走入市場，論壇「感官營銷新紀元：以感官體驗塑造獨特品牌形象」就由日本百年企業三得利控股有限公司研究學者及首席設計官水口洋二、法國高級訂製香水品牌Maison 21G創辦人及行政總裁Johanna Monange、Mastercard亞太地區營銷和傳訊部執行副總裁 Julie Nestor及國際營銷創新諮詢公司WE ARE Pi創辦合夥人Patrick Garvey一起分析、解構如何利用五感營銷（視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺），例如奪目的圖像、誘人的味道和怡人的香氣等多重感官體驗，加強與觀眾的連繫，強化記憶的連結，產生對品牌的認同，提升對品牌的好感度等。

法國高級訂製香水品牌Maison 21G創辦人及行政總裁Johanna Monange

另一近年被視為有價值的藍海「永續消費主義市場」。論壇請來創新電商平台OnTheList總經理（香港及澳門）Giovanni Musillo主講「以永續發展和迴圈經濟開拓零售新藍海」，剖析永續發展、營銷與品牌聲譽之間的強大協同效應，讓與會者了解如何利用營銷渠道來創造沉浸式品牌體驗，與消費者建立深度聯繫。論壇更由國際創意公司VML HK行政總裁黃靜怡作主持，相信參加者在品牌推廣及營銷策略上必會滿載而歸。

貴州茅台酒股份有限公司數位與資訊化管理中心主任、i茅台事業部主任王軼楠，將分享以創新的方式成功將白酒帶到年輕族群的策略，如跨品牌合作、產品創新，當中的營銷技巧，並會集中討論內地年輕人市場的特點，以及前瞻相關的發展，揭示當中的挑戰和機遇。

今年活動為了讓參加者更了解市場不同面向，更增設「傑出人物對談系列」，邀請到憑《年少日記》贏得第60屆金馬獎最佳新導演獎的卓亦謙，分享他追夢過程中的心路歷程以及對創意和創作的獨特看法。；總部位於香港，在東京、倫敦和新加坡均設有辦公點，科技培訓公司Preface創辦人兼行政總裁盧炳棠，曾任奧巴馬選舉幕僚，他在今年論壇亦會分享他的創業生涯歷程，他還將探討未來人工智能在市場營銷和廣告行業的應用前景。；以及曾任職全球最大廣告媒體公司Group M的香港區行政總裁，現時自立門戶，為The Bees Group的行政總裁曾錦強（KK）連同業界後晉將全方位分享投身廣告界的及開創廣告公司的秘訣。

同場加映：工作坊、商貿配對、展覽會

《香港01》讀者享獨家優惠

MarketingPulse 及 eTailingPulse除了有頂尖的演講嘉賓於現場分享的真知灼見，更有本港及亞太區約40個參展商參與，分享營銷及電商方案的最新發展，與會人士可以與不同的營銷及電商即場交流、解決業務上的疑難及進行商貿配對！現場亦設數碼營銷及電子商貿工作坊傳授數碼營銷、電商推廣的實用技巧，與會者更可於HAPPY HOUR時段享受JW和DJ King的精彩音樂表演。

有興趣參與MarketingPulse 及 eTailingPulse可立即購買論壇通行證，《香港01》讀者亦專享六折優惠，輸入優惠碼「MPR01Y4P」即可以優惠價HK$1150參加論壇！

MarketingPulse 及 eTailingPulse詳情

日期：3月13日

地點：香港會議展覽中心

網站：https://marketingpulse.hktdc.com/conference/mp/tc

購買論壇通行證：https://bit.ly/48vBGfQ

（資料及相片由客戶提供）