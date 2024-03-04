昔日「鞋王」百麗再申上市　稱轉型後重返資本市場｜新股IPO

昔日「鞋王」百麗時尚（前稱百麗國際）在6年前完成私有化後，增購品牌，並再度提交香港上市申請，委任摩根士丹利亞洲出任上市整體協調人。



百麗在2022年曾傳出擬集資約10億美元（約78億港元），根據初步招股文件顯示，截至去年11月底止9個月，公司按年多賺79%至20.29億元（人民幣，下同），淨利潤率按年增加5.3個百分點至12.8%，收入按年升12.8%至161.1億元。

百麗於2017年完成私有化。﹙百麗網頁﹚

收購品牌兼減鞋店數目

招股文件顯示，該公司於2017年完成私有化後，已收購INITIAL服飾、73Hours鞋履、OGR品牌，並取得Champion品牌獨家代理。現時百麗時尚擁有或合作的品牌共19個，鞋履及服飾銷售各佔87%及13%。

公司亦增強線上銷售及大減鞋店數目，線上銷售收入佔比由2017年度銷售佔比不足7%，增至2023年11月底止9個月時的22.7%。

百貨商場對鞋履業務銷售在期間的銷售佔比，由2017年度高達70%，降至不足40%，期間亦大減43%鞋店數目，至去年11月底時只有7,444間店舖。百麗指出，由於實現轉型第一個目標，因此是時候重返資本市場。