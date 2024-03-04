信資通據報首輪測試失誤或延至4月底推出　有機構被逼重組裁員

「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」去年11月正式定名為「信資通」（CDS），並開展試行計劃，諾華誠信、平安金融壹賬通徵信及環聯獲選為個人信貸資料服務機構。不過，有消息稱，信資通出台時間一波三折，去年底因公眾測試數據欠準確，面世日期仍待敲定。



有本地媒體引述消息稱，信資通本周將展開新一輪公眾測試，約1,000人獲邀參與，將向3間個人信貸資料服務機構試行提取個人信貸報告，倘結果達標，各持份者屬意4月底推出「信資通」，否則期望不遲於6月份登場。

諾華誠信傳裁員重組

另外，營運商之一的諾華誠信近期傳出重組業務消息，約10名以內員工離職。據悉，目前諾華誠信員工總數約80多人，換言之今次重組涉及約一成員工，屬非核心職務居多，相關人員已透過自願離職或其他方式陸續離任，但公司官網仍顯示有職位空缺招聘。

分析認為，諾華誠信自2017年成立至今已投放不少資源，這次重組不排除與信資通面世時間一再延後有關，公司持續「燒錢」卻未能創造實質回報，在平衡收支及股東考慮等因素下作出重組決定。

銀公表示，信資通去年11月進行試行計劃，參與各方一直保持溝通，過程大致暢順。公會現正擴大試行範圍，邀請來自金融管理局、銀行及持牌放債人等機構派員參與，目標約1,000人，更廣泛地測試信貸報告的準確性及整體服務水平，期望3間機構在完善服務後正式推出。

金管局關注數據準確性

金管局發言人表示，信資通一直按計劃推進。據了解，行業公會正擴大其試行計劃範圍，為使個人信貸資料服務安全可靠，相關機構在正式推出面向公眾服務前，須確保資料準確性及機構服務達一定水平。該局不評論個別機構事宜。

據了解，信資通原本打算在去年底登場，但由於去年11月底進行公眾試行計劃（約有300至400人參與）時，發現有客戶數據未有更新，恐影響個人信貸評分，故決定今年「加碼」測試後才落實推出日期。有業界人士透露，上次測試涉及的失誤，根源是銀行數據問題抑或營運商系統漏洞各有說法，無論如何，相信金管局對信資通系統暢順及數據準確性高度關注，「測試會看得很緊」。