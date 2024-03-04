兩會｜小米雷軍擬提4項建議　籲將AI培養納入內地9年義務教育

小米（1810）董事長雷軍，作為全國人大代表，擬在本周召開的兩會公佈四項提案，包括加強培養人工智能人才以滿足科技變革需求、加快建置製造業綠色低碳供應鏈、進一步規範智能駕駛產品安全應用，以及加大智能製造支援力度與加速整合先進技術發展的建議。



籲將AI素質教育納入9年義務教育內容

雷軍提及從長期趨勢而言，各行各業對掌握AI基本技能的人力需求正急劇增長，以內地生成式AI的實際技術水平來看，特別是在頂尖AI人才儲備方面還存在明顯不足，AI複合型人才更加短缺。

因此，他建議，將AI素質教育納入九年義務教育內容，設置通識課程，同時將相關內容納入中小學社會實踐活動。此外，要大力推進高校人工智慧相關專業的建設。根據教育部公佈的資料，目前，中國498所高校開設了AI本科專業，209所高校成功備案或申報「智能科學與技術」本科專業，在全國3000多所高校中占比仍然較低。

雷軍建議，要加大對高校人工智慧學科建設的投入，從海外引進優秀師資力量，吸引企業高級人才和行業專家進入高校授課。同時將人工智慧通識課程拓展到更多專業，如傳統理工科專業、醫學、金融、文史、藝術類等專業，培養更多跨領域人才。