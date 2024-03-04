定期存款｜富邦銀行逆市加定存息　1年期4.1厘　全港最高

農曆新年假期後，不少銀行進一步下調定存息，包括四大行，但隨著美國於首季減息機會日減，有銀行積極推出高息定期存款利率優惠，當中富邦銀行推出快閃優惠，1年期港元定存息高達4.1厘，超越平安壹賬通及招商永隆的4厘，為目前全港最高的1年期港元定存息，起存額為50萬元。



富邦推出4個月定存息4.6厘優惠

富邦銀行的快閃優惠由即日至3月16日，客戶只要透過新資金經分行或手機應用程式開立定存，即可享有優惠。當中6個月、9個月及1年期，分別高達4.5厘、4.2厘及4.1厘，該行並推出個月定存優惠，年利率更高達4.6厘，前三者要求經手機應用程式開設定存，並輸入相關優惠代碼，後者要求為經分行開設。

該行並推出活期存款年利率優惠，額外在現有利息上再加2.6厘，當中港元有息支票戶口、月結單儲蓄戶口及兒同樂儲蓄戶口，活期利息高達3.5厘，而港元往來戶口也由原先的零息加至2.6厘。

活期利息高達3.5厘

而該行牌面定存息也有所調整，當中港元1年期定存息，由3.8厘上調至4厘，6個月由4.1厘上調至4.4厘，但3個月及2個月定存息則由4.6厘及4.5厘，下調至4.55厘及4.4厘，而1個月則維持於4.3厘。

6個月定存方面，虛擬銀行WeLab Bank上周定存息，6個月定存息大幅上調0.7厘至4.5厘，看齊華僑銀行，均為全港最高的6個月港元定存息，但前者起存額低至10元，後者門欄較高，需為宏富理財新客戶，以全新資金100萬元，開立6個月定存，可享現金獎賞1,250元，相等於額外優惠年利率0.25厘，連計6個月息4.25厘，便合共4.5厘（0.25厘+4.25厘）。

至於3個月定存息仍以工銀亞洲指出的6厘息為全港最高，該優惠屬於手機銀行個人新客戶優惠，只要透過手機銀行開立「e定存」，首10萬元即可享有該優惠。該行並有推分行新客戶新資金優惠，3個月定存息也有4.7厘，起存額為10萬元，上限為80萬元。