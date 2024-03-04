兩會｜瑞聯料今年內地經濟增長目標4.5%　人行或至少降RRR 50點子

瑞聯銀行亞洲高級經濟師Carlos Casanova指出，基於大部份省份去年增長均不達標，同時中央政府又表示要收窄不同省份的差距，因此該行預期今年內地訂立的經濟增長目標約為4.5%，認為市場人士或會對有關增長目標感到失望。



瑞聯認為促使今年經濟增長達至4.5%不容易，需要持續刺激經濟舉措，預期人行會繼續透過公開市場操作，控制流動性。該行預期存款準備金率（RRR）至少會再減50點子。相對於針對性貨幣政策，財政政策顯得更重要，相信會有更多地方政府債券發行。

瑞聯又預期內地若訂立較低的通脹目標，反映出政府或不預期消費市道會在今年內全年復蘇，或成為市場負面情緒的趨化劑。該行相信豬肉供應鏈及更廣泛的消費基數效應，將會在下半年的消費物價指數帶來上升壓力。所以即使內地正承受通縮壓力，人大仍會訂立1.5%通脹目標。

面對房地產市場正處於多年的結構性重組，內地正尋找新的替代引擎。雖然內地轉向消費拉動增長的新模型，但不能完全忽視傳統經濟動力，否則會加劇失業等結構性問題，並窒礙債券重組，相信政府會透過推動高附加值製造業投資及出口，以彌補經濟疲弱，而有關政策或會在全國人大會議上佔重要席位。