香港2月PMI進一步縮至49.7　新接訂單續跌　就業增展後甦成亮點

香港經濟仍然疲弱，最新公布的標普全球2月香港特區採購經理指數（PMI）經季節調整後，由1月的49.9降至49.7，反映營商環境連續2個月轉差，惟幅度輕微。



期內，新接訂單量連跌2個月，緊縮程度為去年10月以來最急。單從外銷及來自內地的訂單分析，則兩者都在首季中段持續減少。競爭趨升、市況轉淡、客數減少，該些因素皆促使新增業務緊縮。

有見於接單減少，企業3個月以來首次縮減經營活動。行業數據顯示，以製造業的減產幅度最為明顯；但從總體私營經濟來看，則因企業持續清理手頭訂單，所以整體跌幅尚算溫和。受訪公司於月內增加人力，因此積壓工作水平創去年1月以來的最大跌幅。

此外，成本上升導致商業狀況惡化。期內航運價格與原材料及薪酬開支持續增加，帶動採購價格與員工成本向上，導致整體投入成本通脹加劇，創3個月高位；行業數據顯示，從事批發及零售業的公司最受影響。即使成本通脹升溫，但私營企業選擇承受部分壓力，個別更不惜減價銷售，因此產出售價升幅，回落至2年以來最小。

踏入首季中段，香港私營企業對經營前景，整體依然看淡。業者普遍憂慮，經濟環境疲弱，有機會拖累未來12個月的市場需求。總的來說，悲觀情緒比2月淡化，偏於溫和。

企業盈利受壓

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，2月份PMI數據顯示香港營商環境仍然面臨壓力。市場需求轉差，牽連經營活動滑入緊縮區間，也影響當月的採購活動。成本通脹升溫，但產出售價升幅卻回落至2年最低，反映公司盈利受壓。展望銷售前景，企業普遍悲觀，因此對轉嫁成本顯得克制，惟恐進一步侵蝕市場需求。

Jingyi Pan續稱，2月份數據其中一個亮點是就業增長復甦，惟升幅不大；不過，還是要市場需求重拾增長，才能提振營商景氣。