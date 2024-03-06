市場愛為熱炒股改花名　研究發現趨勢被命名12個月內　股價將見頂

據《華爾街日報》報道，喬治梅森大學商學院教授Derek Horstmeyer的最新研究成果指出當股市趨勢被命名時，升浪可能已經走到盡頭。



為了研究股票趨勢表現，Derek Horstmeyer團隊深入研究了過去10年中被至少3個主流媒體或組織報道、炒熱的股票趨勢，最終他們得出8個最知名的股票趨勢暱稱，包括The Magnificent Seven（美股七雄）；FANG（人們熟知的科技巨頭，Meta、Amazon等）；FAANG（FANG升級版，加入Apple）；Granola（格蘭諾拉麥片股，Roche、Nestle等）。

還有BAT（中國互聯網三巨頭，百度、阿里巴巴、騰訊）；MT SAAS（在原本的科技股籃子内引入雲計算巨頭以及潛力股）；Cloud（代表新興雲計算股票）；Watch（代表美國零售商巨頭，Costco、Walmart等）。

研究發現「命名日」後的12個月收益登頂。（資料圖片）

「命名日」前兩年升幅明顯

研究團隊首先確定了每一個暱稱在大衆媒體中第一次被提及的日期，該日期作為「命名日」，並對比了該日期坐標前後兩年，該股票趨勢的回報率表現。

研究團隊發現，這8個股票趨勢在有暱稱前價格上漲明顯。在「命名日」前兩年，這些趨勢平均帶來了36%的超額回報，意味著如果你在「命名日」前兩年買入，可以獲得高出標普500指數36個百分點的收益。

另外，「命名日」後的12個月內入場，投資者依然可以獲得約13個百分點的超額回報；「命名日」後的12個月是該趨勢成名後，投資的最佳時機，平均回報率達到頂峰；「命名日」後的第24個月，這些擁有暱稱的股票趨勢平均落後標普500指數2個百分點。

其中也有例外，例如BAT和Cloud在「命名日」後的2年內都獲得了超過60%的超額回報。Horstmeyer表示「升就追」，一旦有新的市場熱潮出現，只要為時未晚，就立刻抓緊時間上車，乘勢而上。如果在12個月後才加入，回報可能就會大減。