Tiktok母企｜字節跳動擬啟新一輪期權回購　作價升至每股170美元

Tiktok母企字節跳動據報將開啟新一輪期權回購，據《The Information》報道，現任員工的回購價格將為每股170美元，離職員工回購價格為每股145美元。若僅以現任員工回購價計，則公司目前估值約為2847.5億美元。



此次回購價格，較去年回購計畫中的每股160美元，提升了逾6%，報道稱，這可能反映了過去半年股市的變化，如納斯達克指數上漲了約20%。公司未有因此回應媒體查詢。



暫無上市計劃 擴大員工預留期權池

消息指，早前公司CFO曾在內部員工活動上表示，由於公司暫時沒有具體的上市計畫，這種情況下，穩定的期權回購機制有助於解決現金需求。在上市擱置之後，其拿出公司全部股份的1%擴大員工預留期權池，稱要讓員工有機會獲得更多公司股票。

而在去年，期權回購計畫，還囊括了7,000名TikTok美國員工。這些員工可和國內員工一樣，無需等到上市，即可把所持公司期權套現。

字節跳動擬啟新一輪期權回購，作價升至每股170美元。（資料圖片）

TikTok去年收入直逼Facebook母企Meta

據《彭博》去年消息估算，字節跳動去年收入超過1100億美元，銷售增長30%與去年持平，收入直逼Facebook母企Meta。另外，TikTok的累計應用內購收入已經突破100億美元。這使得TikTok成為首款達到這一成績的非遊戲類APP。