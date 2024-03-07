金管局目標6月底推wCBDC沙盒　初步聚焦代幣化存款

金管局宣布展開全新批發層面的央行數碼貨幣（wCBDC）項目Ensemble以支持香港代幣化市場發展。新項目目的為開拓新金融市場基建，透過wCBDC暢順地進行代幣化貨幣的銀行同業結算。考慮到代幣化存款類似一般銀行存款，並具有快速推出市場的優勢，該項目最初會聚焦代幣化存款，即由由商業銀行向公眾發行及提供的數碼形式商業銀行存款，讓銀行開發全新支付工具，為數碼資產市場多一個選擇。至於數碼港元及受監管穩定幣，其後將有待研究。



項目重點是金管局今年將推出的wCBDC沙盒，沙盒將進一步研究及測試代幣化用例，包括代幣化現實世界資產交收，例如綠色債券、自願減排量、飛機、電動汽車充電站、電子提單及財資管理，更有可能發展成新的金融市場基建，作為交易中代幣化現實世界與代幣化貨幣之間的橋樑。

為推動制定業內標準及於時並進的策略，金管局將成立由本地及跨國銀行、數碼資產行業主要參與者、科技公司及CBDC專家小組組成的wCBDC架構小組。金管局也會繼續與數碼港及科技園公司合作，推動資產代幣化發展，以及支持本地金融科技創新。

金管局副總裁李達志表示，目標為6月尾完成建構沙盒，並展開用例測試及研究。（歐嘉樂攝）

如沙盒獲正面迥響適時發行wCBDC

金管局總裁余偉文表示，香港一直支持創新發展及國際合作。Ensemble項目將為金融業注入新動力，並鞏固在代幣化及資產方面的前沿位置。歡迎世界各地人才及業界前來香港，共同參與代幣化旅程。

副總裁李達志表示，目標為6月3完成建構沙盒，並展開用例測試及研究。至於需時多久，會視乎小組工作，並與業界進行溝通，檢視相關提議及案例，中間會作出階段性報告。若wCBDC沙盒能得到業界正面迴響，金管局將適時發行wCBDC。

潛在的代幣化用例包括電子提單代幣化及電動車充電站代幣化，關於前者企業可以代幣化提單進行融資，使用代幣化存款有效地完成融資過程，並透過區塊鍊追蹤貨物運送流程的實時狀況，從而提高貿易效率並降低企業融資成本及詐騙風險。後者可在區塊鏈上提供新能源基礎設施的準確可靠操作數據，建立投資者信心。