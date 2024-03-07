海港城廣東道16舖位全年銷售額達百億　九置吳天海︰香港一定掂

海港城母企九龍倉置業（1997）主席兼常務董事吳天海預計，今年整體香港零售及酒店市道靠穩，或延續去年勢頭。他直言，儘管大環境仍有許多不確定因素，但對香港經濟充滿信心，「香港一定掂」！

吳天海在業績會上表示，海港城廣東道16個舖位去年銷售額達到100億元，雖然2018年同樣是100億元，但去年香港總零售銷售額是較2018年跌16%，證明廣東道門店經過重新打造後，表現跑贏大市。

對於再新增西安和青島居民申請的個人遊簽注赴香港，吳天海認為，對旅遊業有一定幫助，陸續亦會有更多城市開放個人遊簽註，他認為香港角色本身就是吸引內地消費力最強的旅客，實際上2023年本港過夜旅客停留日數為3.5日，較2018年的3日更長，問題出於整體旅客減少且未回復到疫情前水平。

談及港人北上消費潮，吳天海認為部分是周期性因素，包括匯率問題，同時亦是兩地融合的結果，內地旅客來港旅遊證件或入境限制影響，港人北上則無任何限制，造成現時「南向北非常之通，但北向南就唔係好通」，若這些內地旅客來港障礙可以慢慢消除，則可以將令到雙向流通更加有效地實施。

負債方面，他指出，現時集團負債比率18.6%是健康水平，再減空間不多，大部分短債已還 ，隨著今年息口降低，今年借貸成本應較去年低。

九龍倉置業去年業績扭虧為盈，賺47.7億元，前年則蝕88.6億元。若撇除投資物業重估虧損淨額，去年基礎淨盈利60.1億元，按年跌3%。期內，收入133億元，按年升7%。