本港銀行行政總裁女性佔近四分之一　滙豐渣打女高管比例持續上升

在國際婦女節前夕，香港銀行公會舉辦「女性領袖論壇」，由四位香港傑出女性行政總裁參與專題討論，分享多元共融在現今商業世界與日俱增的重要性，並吸引200位年輕銀行家及大學生參加。



銀公舉辦「女性領袖論壇」吸200人參與

是次活動邀得財金界及商界的領袖人物出席。專題討論由金管局總裁余偉文主持，講者包括港交所行政總裁陳翊庭、證監會行政總裁梁鳳儀、銀行公會主席兼滙豐香港區行政總裁林慧虹，以及總商會主席兼中華電力主席阮蘇少湄。

而事實上，根據業界提供的數據，在香港，有接近四分之一銀行的行政總裁為女性。至於滙豐方面，自2019年起，滙豐香港女性高管的比例於過去五年一直呈上升趨勢。截至去年底，女性高管的比例達38.7%。於去年獲晉升至高管的員工中，38.8%為女性。整體而言，滙豐香港的男女比例大致平均。

同時，渣打去年在香港擔任高級職位的女性比例保持在 43% 的高水準，董事會中女性比例呈上升趨勢，達到 36%， 這些數字體現了渣打對賦予銀行各級女性權力的承諾。

林慧虹表示，現今金融市場環璄瞬息萬變，擁抱多元文化顯得尤為重要，不但可為企業帶來不同的視角和觀點，更能啟迪創新思維。今天的活動提供一個交流平台，讓講者就推動多元這項重要議題分享真知灼見，鼓勵任何性別的青年人，都可發揮所長。銀行公會十分榮幸能夠主辦是次活動，在銀行業界以至社區，持續推動具前瞻性的改變。

林慧虹：多元文化可啟迪創新思維

嘉賓在論壇上探討一系列議題，包括在本身的機構以至香港推動共融文化的策略及所面對的挑戰、締造多元共融環境對招聘和挽留人才的正面影響，並分享個人成為具影響力領袖的心路歷程。

余偉文表示，人才是每個機構最寶貴的資產。倡導多元共融的工作環境是吸引和挽留人才的一個關鍵成功要素。這需要管理層的全力支持，並配合有效的策略和具體行動將共同價值觀傳遞到所有職級的員工。應共同努力，創建一個合適環境，使多元共融不只是理念，而是大家都能實踐和親身參與的體驗。

陳翊庭表示，作為全球領先的國際交易所集團之一，香港交易所一直致力以身作則，並透過完善相關監管規則及舉辦社區教育活動，積極推動多元共融發展。深信只要整個社會群策群力，每個人在不同的崗位及角色上發揮影響力，便能在董事會、企業、以至整個職場環境建立多元共融文化。期望與社會各界一起開展多元共融的旅程，攜手共創繁榮。

梁鳳儀表示，促進共融不單是企業的優先事項，得以實現良好的管治、價值觀和提供平等機會，更在日益複雜且難以預測的商業環境中，發揮關鍵作用，成就更佳的決策和更大的靈活性，從而提升業績。金融業及其監管機構應以身作則，成為引領變革的推手，於各級管理層當中推動多元包容。

阮蘇少湄表示，在整個職業生涯中，我即使在一個男性主導的行業工作，亦完全感到自在，沒有被自己的性別受影響，而本身對學習和進步的動力，更讓我面對任何起伏，仍能邁步向前。如今，女性在實現夢想的道路上，已擁有無限可能，完全取決於個人所思所想。

「女性領袖論壇」為香港銀行公會在培育銀行業界人才方面的活動之一。此外，公會亦與業界不同的持份者攜手，在ESG、金融科技、新經濟等新趨勢範疇，為業内人士提供技能提升和再培訓的機會。