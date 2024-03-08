中東資金｜迪拜王子預告來港設家族辦公室　港府增經貿辦助攻商界

中美貿易戰及地緣政治加劇等背景下，港府有意擴大中東及東盟朋友圈。香港-中東經貿協會上月在沙地阿拉伯/阿聯酋舉行對接活動，出席者包括來自香港39位商界人士，也成功邀到迪拜酋長親姪 Sheikh Ali Bin Rashed Al Maktoum 以及 300 多位當地政商領袖出席。



有成員有意向投資6000萬美元 成立香港杜拜基金

Maktoum 王子在會上宣佈，與協會成員合作在香港設立家族辦公室，並發展多個國內及中東項目，也有成員有意向投資6000萬美元成立香港杜拜基金。同時，也有成員在當地即時採購數個物業單位價值約8,000萬港元，不同協會成員也與當地人士積極拓展醫療產品、建築材料、海鮮、機械人、金融及品牌代理等等。

協會近日舉辦是次活動分享晚會，邀請得商務及經濟發展局副局長陳百里，及前任商務及經濟發展局局長蘇錦樑出席。陳百里表示，為加強與中東經貿關係，政府正與沙特阿拉伯進行投資協定談判，並正考慮在利雅得增設經貿辦。同時，今年內會在土耳其及埃及增設顧問辦公室，望吸引外來資金。東盟方面，正考慮在馬來西亞吉隆坡增設經貿辦。

商務及經濟發展局副局長陳百里﹙左四﹚、前任商務及經濟發展局局長蘇錦樑﹙左二﹚及香港-中東經貿協會會長沈運龍﹙左三﹚。﹙資料圖片﹚

港府正考慮在利雅得增設經貿辦

香港-中東經貿協會會長沈運龍表示，是次對接團是本會成立以來最大型的一次，出訪人數最多，亦可以與中東世界主要商業中心的利雅得、廸拜的主要商會對接，為商會成員未來進軍中東市場打下穩固基礎。此外，協會亦歡迎 Maktoum 王子到港設立家族辦公室，進一步發展雙邊合作關係。

Maktoum 表示，在香港這個全球金融中心設立家族辦公室，體現了在連接亞洲和中東投資方面的願景，將致力於吸引新的投資進入迪拜，並致力於向亞洲企業傳達該地區的眾多機遇。與香港各家族辦公室和投資夥伴簽署的合約是實現這一願景的一步。