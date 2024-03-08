大摩指內地財政政策難扭轉通縮憂慮　料中港股市續波動

人大及政協兩會會議仍在進行中，摩根士丹利指出由財政政策不足以消除市場對通縮的憂慮，加上企業盈利持續受到挑戰，預料中港兩地股市會繼續波動。不過該行維持較看好A股的看法，同時關注政策執行力度﹑對民營經營的支持及內地房地產市場回穩徵兆等。該行又指出，若中證監採取進一步措施提高股市透明度及流動性，相信有助改善市場情緒，帶領市場反彈。



該行指出目前投資者對中資股的盈利預測仍向下，反映投資者續持有悲觀情緒，不過盈利預測下調速度放緩。

大摩指出兩會宏觀經濟目標令人略感失望，而且赤字率只有3%，略低於市場預期的3.2%至3.3%，反映出企業盈利仍嚴峻。同時已公布的財政措施不足以支持經濟發展，因現有的財政支援仍以供應端為主導，考慮到宏觀形勢未明顯轉向，流入中國的外資短期不可能出現實質性改善。

內地30大發展商上月銷售仍下跌

受新盤減少及高基數影響，內地2月份30大開發商的合約銷售按年仍跌67%，按月亦跌22%，反映房地產市場仍然疲弱。

大摩又指出考慮到市場流動性﹑估值支持﹑A股投資者基礎及政府的穩定措施。該行仍偏好A股多於離岸中資股，維持A股「增持」評級，繼續建議尋找跑贏大市的投資機會，關注盈利可見度及主題式投資，例如國企改革。