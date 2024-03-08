是時候唱Yen了？日媒：日本央行3月或結束負利率政策

日媒引述消息人士稱，日本央行傾向在3月終結負利率政策，關鍵決定將取決於3月13日工資談判的結果。



《日本經濟新聞》3月8日稱，日央的金融政策決定會議3月18至19日召開，市場為之緊張。此前該報1月24日稱，日央或在4月解除負利率。

日央審議委員中川順子3月7日在演講中說了「可以展望實現工資和物價的良性循環」之後，日圓對美元匯率約1個月來首次飆至1美元兌147日圓以上。

出口商的股票被拋售，日經平均指數7日下跌近500點。來到8日，日圓對美元匯率升至5週高位。

圖為2016年3月15日，位於東京的日本央行大樓上，日本國旗隨風飄揚。（Reuters）

中川順子3月7日還說，目前正在朝着2％的物價穩定目標「切實向前邁步」。但她沒有提及對解除負利率做出決定的時間。

日央審議委員高田創2月29日在演講中也說，2％的物價穩定目標「終於可以看到實現的曙光了」。

日央總裁植田和男在3月7日舉行的日本國會參議院預算委員會會議稱：「預計基本物價通脹率會逐漸朝着2％升高，這一預期實現的概率繼續逐步提高」。

圖為曾任日本央行審議委員、後來成為日央總裁的植田和男2023年2月10日在京都向媒體發言。（Reuters）

該報稱市場普遍認為，植田並無否定央行釋出的對收緊貨幣政策持積極態度的訊號，因此被部分人視為買入日圓的訊號。

XTP研究總監Kathleen Brooks稱，隨着人們猜測日本央行本月稍後「逆市加息」，日圓正在走升。她補充稱，日圓可能測試145，尤其是如果今晚市場看到美國2月非農就業職位增加放緩的話。