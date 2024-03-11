阿里大文娛斥50億推「港藝振興計劃」　合拍劇《新聞女王》有續集

阿里巴巴（9988）旗下大文娛集團今日（11日）舉行港藝振興計劃戰略發佈會。阿里大文娛董事長樊路遠表示，公司將在5年內投入不低於50億元，用於投資培養劇集、電影、演出和人才，希望5年內培養20位優秀青年電影人才，並宣佈將與浸會大學合作，提供獎學金。



優酷副總裁謝穎表示，去年與TVB合作的《新聞女王》在內地豆瓣平台獲得8.2分高分，創下了播放量與會員收入記錄。播出後令女性用戶增長10個百分點，00後用戶增長12個百分點，實現「Z世代破圈」，將繼續推出第二部，冀香港影視重回巔峰。

其表示，將繼續與TVB合作，推出《新聞女王2》、《法證先鋒6》及《黑色月光》等。而在發佈會上，與邵氏合作的《執法者們》，主演黃宗澤、陳豪、宣萱、馬國明等人一同出席；而電影《守闕者》中，主角古天樂亦同撐場。

「拿出好本子，搭建好班子，培養好苗子」

「港藝振興計劃」由阿里大文娛聯合安樂影片、笨小孩影業、東方影業、歡喜傳媒、寰亞傳媒集團、寰宇娛樂、美亞娛樂、天下一集團、電視廣播有限公司（TVB）、邵氏兄弟、英皇電影等共同發起。文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時指，樂於見到阿里影業將香港作為第二個總部，正式成為香港影視娛樂業的一分子。

樊路遠表示，自幼即受《霍元甲》的影響，為其中「俠之大者，利國利民」的精神所感染，希望可以「拿出好本子，搭建好班子，培養好苗子」，利用香港藝術的「共情力」和「造星力」，令香港藝術立足本土，走向全球；令港味星火相傳，生生不息刻２

Netflix令華語創作者有危機意識

謝穎續指，優酷合作香港藝術將拓展劇集的品牌類型，目前已延伸嘗試至家庭劇、職場劇等。她表示，Netflix的出現是對於所有華語創作者的危機與壓力，一味地搬運並不可取。

她表示，去年11月《新聞女王》取得成功，在內地平台豆瓣獲得8.2分高分，創下了播放量與會員收入記錄。播出後令女性用戶增長10個百分點，00後用戶增長12個百分點，實現「Z世代破圈」。