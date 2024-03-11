印尼大亨擬私有化維達　財務顧問︰倘失敗未定如何恢復公眾持股量

新加坡金鷹集團管理旗下APRIL集團﹙亞太資源集團﹚收購維達國際（3331）股份的所有先決條件已獲成，要約已可供股東接納，接納要約的首個截止日期為4月2日。



APRIL集團計劃以每股23.5元的要約價，私有化維達。今次要約的聯席財務顧問為中金公司及法巴。其中，法巴亞太區環球銀行部收購合併副總裁陳雨昕表示，如要約最終獲90%股份接納，則可私有化維達，並撤銷其上市地位。

金鷹除成功從 Essity GH及李朝旺手上收購維達約72.62%外，還持有後者7.69%股份，總持股已達80.31%，換言之目前公眾持股量少於25%最低要求。

被問及若金鷹最終未取得90%股份，如何讓維達恢復25%公眾持股量時，法國巴黎銀行亞太區環球銀行部收購合併部主管兼董事總經理 Richard Griffths補充稱，現時未有任何方案。

Richard Griffiths補充，若成功私有化，維達會維持現有品牌及營運，並無計劃對維達目前業務營運作出重大變動，亦無計劃裁員。

總部位於新加坡的金鷹集團，為印尼大亨陳江和（Sukanto Tanoto）主業旗艦，從事生物經濟、轉型與可再生能源等多個領域。其中，APRIL集團經營著規模最大、技術最先進、效率最高的紙漿及紙製品製造商之一，包括其旗艦產品PaperOne。