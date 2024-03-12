中民投設工作組赴港　向尚乘創辦人提三大訴求　聲言追討85億元

曾被譽為中國版摩根士丹利的大型投資公司中國民生投資集團（簡稱「中民投」），早前遭遇流動性危機，目前進入紓困重整階段，並已成立「金融亂象工作組」處理集團帳目。該集團昨日﹙11日﹚派工作組來港，向傳媒指控尚乘集團主席及創辦人蔡志堅涉不正當轉移資金，聲言追討85億元。



資料顯示，蔡志堅於2016年1月至2018年10月期間任職中民投集團總裁高級助理，並曾身兼中民投旗下中民國際香港CEO。

稱未能與蔡志堅取得聯繫

中民投指控稱，蔡志堅不正當轉移資金，惟一直未能與他取得聯繫，因此集團負責蔡志堅事項的專責組已向香港警方報案，並向證監會投訴，聲言倘若蔡志堅仍不與中民投正面溝通，將採取法律行動，包括民事及刑事訴訟。

中民投指，是次事件追索項目涉及華夏二號、領睿資產包、尚乘集團的投資，集團涉及的投資金額約為85億港元，並認為一定程度上影響了集團重整進程。

中民投專責組於尚乘集團辦公室所在的大廈外拉起橫額，內容有多項指控。（中民投提供）

重申公開信內容 提出三大訴求

中民投工作組引述今年1月8日中民投《致蔡志堅先生的信》，向蔡志堅提出三大訴求：一、確認集團在領睿金控 34.9%的股權，配合集團在領睿金控的董事變更。同時，明確中民投作為尚乘集團持股24.79%的股東身分； 二、歸還在領睿資產包項目中挪用集團的2.8 億港元以及帳戶中剩餘的2,000萬港元；三、歸還集團在華夏二號專案中剩餘的 7,466 萬美元投資款。

值得一提，早年網上已傳出蔡志堅在中民投任職期間挪用資金，涉資數十億元，蔡志堅於2020年向本港媒體表示，網傳內容為不實指控，又稱自己從未擔任過中民投集團或其下屬控股子公司的法人代表或授權人士，亦從未擁有任何銀行賬戶的授權，或資金調動許可權。他又補充，中民投香港國際總部不是一個公司或運營體，沒有任何資金注入、沒有任何員工或下屬在職人員。

中民投是經國務院批准，中民投由全國工商聯發起，59家企業聯合設立的投資集團，當時註冊資本500億元。經營範圍主要為股權投資、股權投資管理、資產管理、投資諮詢等。